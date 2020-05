Raul Gil passa por cirurgia no pulmão e já respira sem aparelhos

O apresentador do SBT, Raul Gil, de 82 anos, passou por um procedimento no pulmão, na sexta-feira (1), no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, de acordo com informações da rede social da atração.



“Obrigado a todos que estão orando e mandando vibrações positivas ao nosso querido apresentador Raul Gil. Ele passou por uma cirurgia, mas está consciente e aguardando as observações médicas. Está tudo bem! O programa Raul Gil agradece o carinho dos fãs e amigos! #ProgramaRaulGil”.



Raul foi internado na data para um procedimento de retirada de sangue perto do pulmão, em razão de um acidente doméstico que teve no último dia 12, quando caiu e uma de suas costelas acabou perfurando o órgão.



Em conversa com OFuxico, a assessoria do hospital enviou o boletim divulgado no sábado (2) e informou que não é certo um novo boletim neste domingo (3).



Raul Gil recebe alta de hospital, após uma semana internado



“São Paulo, 02 de maio de 2020. O paciente Raul Gil foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein na noite de ontem, dia 1º de maio, e submetido a uma cirurgia para correção de hemotórax. O procedimento ocorreu sem complicações. O paciente encontra-se estável e respirando sem uso de aparelhos. Permanece em observação na UTI. Dr. Sérgio Felizola, Clínica Médica/Medicina Interna



Dr. Miguel Cendoroglo, Diretor Superintendente do Hospital Israelita Albert Einstein”.



A assessoria do SBT informou a OFuxico que Raul segue bem e que também aguarda novo boletim.



“Ele está bem, reagiu bem, conversou com a família, viu TV. Estamos aguardando novo boletim”, afirmou a assessoria da emissora.



Internação



No dia 18 de abril, Raul Gil deu um grande susto em sua família e nos fãs. Em pleno domingo de Páscoa, ele sofreu uma queda e precisou ir para o hospital, de acordo com notícia confirmada pelo OFuxico.



O apresentador ficou internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.



Raul Gil sofre acidente em casa e é internado em São Paulo



Procurada por OFuxico, a assessoria de imprensa do SBT informou, na época:



“Ele caiu da escada na casa dele no domingo de Páscoa e está internado no Einstein. Ele está bem, mas a família dele e os médicos acharam melhor ele ficar lá até segunda para receber melhores cuidados do que em casa”, dizia.



Com relação ao fato do coronavírus, a assessoria também revelou que eles não contraítam a doença. “Tanto ele, quanto o filho, Raulzinho, que o acompanha, fizeram teste para a Covid-19 e deu negativo”, acrescentou.



Raul Gil não está com coronavírus, diz assessoria do SBT