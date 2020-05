Raul Gil se recupera bem: ‘Estou voltando, me aguardem’

Depois de encarar bravamente uma cirurgia no pulmão, para a retirada de um acúmulo de sangue, Raul Gil já se sente bem melhor e manda notícias diretamente do hospital Albert Einstein, onde tudo aconteceu.



Raul Gil não está com coronavírus, diz assessoria do SBT



‘Obrigada a todos pela preocupação, são fases da vida q você tem que atravessar e atravessa. Estou muito bem tratado aqui no Einstein, estou bem feliz e espero em breve estar na batalha, fazendo meu programa, fazendo meu trabalho. Você que é meu fã e que me acompanha, quero agradecer o carinho e a atenção. Tive um problema na costela, mas tô bem, já estou voltando. Aguardem! Um beijo pra vocês”, falou num áudio enviado pelo filho, o diretor de TV Raulzinho.



Na página oficial do artista, um texto contando um pouco mais sobre o momento:



“(…)Na Páscoa, subindo as escadas da minha casa, me desequilibrei e cai de costas fraturando 9 costelas, logo depois da alta do hospital na sexta feira senti falta de ar e tive que voltar a ser internado novamente. Cheguei no hospital e fui diretamente para a sala de cirurgia onde fiz um dreno por ter um hemotorax , por uma perfuração da costela. Feito a drenagem com saida de 2.8 litros de sangue do pulmão, os médicos fizeram um procedimento e logo fui encaminhado para a UTI onde me encontro até agora em um quadro clínico estável melhorando e sem data de alta do hospital.”



Bom saber que você está bem e a gente segue na torcida para que ocê saia logo e bem do hospital, Raul!







Entenda o que aconteceu com Raul Gil



No dia 18 de abril, Raul Gil deu um grande susto em sua família e nos fãs. Em pleno domingo de Páscoa, ele sofreu uma queda e precisou ir para o hospital, de acordo com notícia confirmada pelo OFuxico.



O apresentador ficou internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.



Raul Gil sofre acidente em casa e é internado em São Paulo



Procurada por OFuxico, a assessoria de imprensa do SBT informou, na época:



“Ele caiu da escada na casa dele no domingo de Páscoa e está internado no Einstein. Ele está bem, mas a família dele e os médicos acharam melhor ele ficar lá até segunda para receber melhores cuidados do que em casa”, dizia.



Com relação ao fato do coronavírus, a assessoria também revelou que eles não contraítam a doença. “Tanto ele, quanto o filho, Raulzinho, que o acompanha, fizeram teste para a Covid-19 e deu negativo”, acrescentou.



Cirurgia



O apresentador do SBT, Raul Gil, de 82 anos, passou por um procedimento no pulmão, na sexta-feira (1), no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, de acordo com informações da rede social da atração.



“Obrigado a todos que estão orando e mandando vibrações positivas ao nosso querido apresentador Raul Gil. Ele passou por uma cirurgia, mas está consciente e aguardando as observações médicas. Está tudo bem! O programa Raul Gil agradece o carinho dos fãs e amigos! #ProgramaRaulGil”.



Raul foi internado na data para um procedimento de retirada de sangue perto do pulmão, em razão de um acidente doméstico que teve no último dia 12, quando caiu e uma de suas costelas acabou perfurando o órgão.



O filho do apresentador, Raulzinho, conversou com OFuxico que seu pai quebrou nove costelas, após o tombo que sofreu no último dia 18.



“Estou indo lá visitar meu pai, que está em observação na UTI. O pulmão dele estava com mais de 2 litros de sangue, do lado esquerdo. Tudo decorrente do tombo que teve na Páscoa e quebrou 9 costelas. Ele voltou pra casa, sentiu falta de ar e estava meio anêmico e voltamos com ele para o hospital. Esta em UTI e deve ficar mais dois dias por lá. Deve melhorar bastante, ele é muito forte e está reagindo bem aos medicamentos”, contou Raulzinho à nossa reportagem.



