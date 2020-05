Real Madrid mira ‘saídas em massa’ no próximo verão para viabilizar contratações futuras

Enquanto a maioria dos grandes clubes europeus projeta uma retomada conservadora a nível de mercado, o Real Madrid parece disposto a levar à frente seu ambicioso projeto de reformulação no atual elenco, mesmo ciente de que suas perdas oriundas da pandemia de coronavírus possam chegar a 20% de toda a sua receita projetada para o ano.

O jeito encontrado pela alta cúpula merengue para equilibrar finanças e ainda assim ser ativo no próximo mercado de verão, seja ele quando for, é conseguir ‘se livrar’ de alguns contratos altamente onerosos ao clube. Caso consiga negociar Gareth Bale e James Rodríguez, dois medalhões pouco aproveitados por Zidane, o Real já alivia sua folha salarial anual em €48 milhões. Outros atletas vinculados ao elenco profissional madridista, como Jesús Vallejo, Álvaro Odriozola, Mariano Díaz, Dani Ceballos e Brahim Díaz, também podem fazer parte do ‘pacote de despedidas’.

UEFA Champions League”Real Madrid v Manchester City FC”

Desta forma, o Madrid planeja conseguir reduzir sua folha anual em €80 milhões, abrindo espaço para pontuais investidas já na próxima janela de transferências. Prioridade máxima do maior campeão europeu, Kylian Mbappé possivelmente será um ‘sonho adiado’, tendo em vista que é, hoje, o jogador mais valioso do futebol mundial. Ainda que o Real tenha cacife para proporcionar uma investida desde porte, o momento de instabilidade alavancado pelo coronavírus torna esta movimentação, ao menos por ora, improvável.

