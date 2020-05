Recém-chegado, Bruno Fernandes revela seu companheiro favorito no Manchester United

Contratado na janela de inverno (janeiro), Bruno Fernandes, ex-Sporting, aparenta já estar muito bem adaptado ao Manchester United e à Premier League. Antes da paralisação do calendário nacional, o armador vinha sendo um dos destaques individuais da equipe, empilhando gols e assistências e sendo eleito o ‘jogador do mês de fevereiro’ no campeonato nacional.

Bruno Fernandes is Presented with the Premier League Player of the Month for February

Um dos fatores que explica a boa e rápida adaptação do português à nova casa é a forma como foi recepcionado pelo elenco do Manchester United. Em um bate-papo em formato de perguntas e respostas, o meia revelou, com uma resposta pra lá de bem humorada, quem é o seu ‘companheiro favorito’ no atual elenco do clube inglês.

“Eu escolheria Juan [Mata], porque se eu me isolar com ele, posso ouvir minha música o dia todo, todos os dias! Ele sempre canta para mim! Não é a atmosfera de Old Trafford, mas Juan é o tipo de cara que coloca todo o seu coração na música, então quando ele canta a música para mim é muito legal! Normalmente chego antes dele, e ele vem no café da manhã, me dá a mão e começa a cantar a música – Bruno, Bruno, Bruno!”, brincou.

Perguntado com quais colegas tem conversado durante o período de quarentena, Bruno listou alguns: “Normalmente eu falo com Juan, Diogo Dalot, é claro, porque ele é português e conversamos muito. Com Fred, também falo, com Nemanja Matic, às vezes. Converso com Jesse Lingard no Instagram, porque comento tudo sobre os stories dele”, concluiu.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.