Record TV fecha o mês de abril na vice-liderança

Segundo dados da Kantar Ibope Mídia PNT (Painel Nacional de Televisão), a Record TV fechou o mês de abril na vice-liderança nas médias dia, manhã, tarde e noite, segundo dados da Kantar Ibope Mídia PNT (Painel Nacional de Televisão).



Na faixa das 7h à meia-noite (média dia), a emissora garantiu o segundo lugar isolado com média de 6,2 pontos 15 por cento a frente da terceira colocada que fechou com 5,4.



Na média manhã (faixa das 7h às 11h59), a Record TV registrou média de 3,8 pontos garantindo o segundo lugar.



Na média da tarde (do meio-dia às 17h59), a Record TV fechou o mês de fevereiro com 6,9 pontos de média 24 por cento a mais do que a terceira colocada que fechou abril com 5,6 da emissora terceira colocada.



E no horário nobre (das 18h à meia-noite), a Record TV foi vice-líder isolado com média de 7,5 pontos 14 por cento a mais do que a terceira colocada que fechou com 6,7 pontos.



Na média 24 horas, a Record TV foi vice líder com 4,7 contra 4,5 da terceira colocada.