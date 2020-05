Recuperada da Covid-19, autora de Harry Potter doa mais de R$ 6 milhões

Após ter enfrentado a Covid-19, J.K. Rowling tomou uma atitude inesperada. A autora de Harry Potter doou 1 milhão de libras (US$ 1,25 milhão ou cerca de R$ 6,85 milhões) para ajudar vítimas de violência doméstica e moradores de rua durante a pandemia do coronavírus.



Segundo ela explicou em seu perfil no Twitter, o valor doado deveria ser dividido entre as caridades Crisis and Refuge, que ajudam desabrigados e vítimas de violência doméstica, respectivamente.



“Como sempre em uma crise deste tipo, os mais vulneráveis são os que mais sofrem”, escreveu.



Autora é casada com um médico



A escritora de 54 anos fez a doação um mês após dizer que havia se recuperado de uma suspeita de Covid-19. Vale destacar que ela é casada com um médico.



Rowling contou que em sua casa estão três profissionais de serviços essenciais.



A contribuição de Rowling marcou a mais recente doação de uma celebridade aos esforços de assistência, conforme a pandemia global assola as comunidades mais vulneráveis do mundo, com as Nações Unidas descrevendo o aumento da violência doméstica como uma crescente “pandemia sombria”.