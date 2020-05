Redação do ENEM – Conheça os erros mais comuns – Notícias Concursos

Ainda faltam alguns meses para o Enem, mas a preparação para arrasar na prova de redação tem que começar agora. Assim como as demais disciplinas, a redação exige um espaço reservado no seu cronograma de estudos, afinal de contas, qual outra prova oferece a possibilidade de atingir de uma só vez 1000 pontos?

Um bom texto pode garantir uma vaga nas melhores universidades e aprender com os erros pode ser muito proveitoso! Para ajudá-lo a afastar o fantasma de um texto mal escrito, preparamos algumas dicas de redação do ENEM baseadas nos erros mais cometidos pelos candidatos de acordo com os corretores e professores.

Erros mais comuns na hora da redação

Uso de gírias: Nós sabemos que a língua é viva e livre, ela muda e se adapta de acordo com as necessidades dos falantes. As gírias comprovam esse movimento natural da língua portuguesa, conferindo expressividade à mensagem, elemento tão importante para a comunicação.

Contudo, esse tipo de recurso não é bem visto nos textos não literários, pois neles o autor deve privilegiar o uso da norma culta da língua. É permitido utilizar gírias desde que a proposta de redação deixe explícita essa permissão, caso contrário, evite-as, preferindo uma linguagem que não dê brechas para ambiguidades ou desvios linguísticos.

Para constar, os registros da oralidade e gírias mais encontrados nas redações dos candidatos são: “né”, “daí”, “tipo assim”, “tá ligado”, “cara”, entre outros que podem diminuir a nota final de seu texto.

Generalizações e senso comum

Esse tipo de comportamento em uma redação é capaz de desmotivar qualquer leitor. Coloque-se no lugar de quem está corrigindo; você está ali, já leu centenas de textos idênticos, recheados de generalizações e senso comum e de repente encontra uma composição capaz de contrariar o óbvio e mostrar novos pontos de vista com argumentos embasados, críticos e lúcidos. Não seria um alívio? Pois é exatamente o que acontece, acredite.

Você Pode Gostar Também:

O senso comum em um texto pode ser evitado por meio de elementos extralinguísticos, como a leitura de diferentes fontes de informação com diferentes posicionamentos. As generalizações podem estar relacionadas com os elementos linguísticos, tais como o uso indevido das seguintes palavras: “único”, “sempre”, “todos”, “jamais”, “maioria”, “minoria”, entre outras que esvaziam seu texto de sentidos.

Ausência de vírgula

Nós sabemos que as regras de uso da vírgula são muitas e que, dentre tantas normas gramaticais, muitas vezes não damos a devida atenção a elas.

A vírgula é fundamental para marcar pausas na leitura, enfatizar termos ou expressões e tem um papel muito importante para evitar ambiguidades no texto. Por isso, é importante saber utilizá-la corretamente em sua redação.

Grafia

Erros ortográficos são muito comuns, mas isso não quer dizer que eles sejam aceitáveis em um exame importante como é o Enem! Afinal, esse tipo de erro demonstra falta de conhecimento sobre a norma culta da língua portuguesa e, consequentemente, descredibiliza muito o seu texto.

Ausência de fatos e dados

Uma das formas de fundamentar os seus argumentos, garantindo-lhes credibilidade, é por meio da apresentação de fatos e dados. Porém, muita gente acaba não utilizando essas informações na redação por diversos motivos: porque não se lembram de dados pertinentes ou não sabem como inseri-los na redação, por exemplo.

Existem inúmeros erros praticados pelos estudantes na hora da redação, portanto, atente-se às regras principais, leia bastante, pratique e se prepare para tirar nota 1000.