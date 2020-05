Redes sociais para as empresas: veja 10 vantagens para usá-las em 2020

As redes sociais já fazem parte de nosso dia a dia. E elas se converteram em uma tendência nos relacionamentos e interações sociais. E assim, também ganharam o espaço de trabalho para muitas empresas no dia a dia corporativo.

Elas são usadas na seleção de talentos, na divulgação de serviços e produtos ou para aumentar o engajamento da marca com seus clientes e colaboradores.

Por isso, incorporar as redes sociais na sua empresa representa uma série de vantagens. Veja quais:

10 vantagens para usar as redes socais em sua empresa

1- Presença ativa

Estar ativo nas redes sociais ajuda a empresa a reforçar sua marca e ter maior presença no ambiente online. E com um mercado cada vez mais competitivo e de rápidas mudanças, a web é uma das principais plataformas.

2 – Divulgação mais eficaz

Nas redes sociais, a divulgação de conteúdos alinhados à sua cultura e valores, de seus seguidores gera maior consciência da organização e divulga de forma mais eficaz o seu serviço/produto, alinhado com as necessidades de seu público.

3 – Visibilidade para a companhia

O uso das redes sociais melhora o posicionamento orgânico na internet e atrai tráfego para o site da empresa. Também é possível que suas ações ganhem repercussão com o público,

4 – Interação

Você pode os canais de comunicação de sua empresa com a interação com os clientes e fornecedores. E as redes sociais são uma peça-chave para isso. Gerando comentários e publicações com conteúdo relevante, o vínculo com o cliente irá se fortalecer.

5 – Efeito Viral

O efeito viral faz com que promoções e ofertas se difundam rapidamente, alcançando um público maior do que por meio de canais mais tradicionais, como a TV, por exemplo. Os memes são um grande exemplo, e você pode usar isso a seu favor.

6 – Monitorar

Capacidade de monitorar e analisar as conversas e menções sobre a empresa. Além disso, pode ser mais fácil receber alertas de possíveis problemas com produtos ou serviços e feedbacks.

7 – Mais oportunidades de negócios

Com um público diverso, na internet há a possibilidade de identificação de novas oportunidades de negócios. E nas redes sociais você pode fazer um pré-teste do lançamento de uma nova marca, um novo produto.

8 – Agilidade nos processos de seleção

Nos processos seletivos da empresa, é possível usar as redes para agilizar e engajar candidatos e selecionar os que mais se adequam à vaga ofertada.

9 – Análises

As redes sociais têm informações relevante e valiosa para análises, principalmente, das equipes de marketing e sales. A realização de benchmarkings se torna mais fácil, assim como observar as ações dos principais concorrentes;

10 – Experiência

Ganhar experiência e aprender em um ambiente com grande crescimento diário e muitas mudanças.

E aí, você está convencido de que as redes sociais são fundamentais para o seu negócio? Deixe seu comentário!