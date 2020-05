Referências: Felipe Anderson aponta cinco jogadores que são suas inspirações de carreira

Todo atleta que está começando e que sonha em ser grande costuma se espelhar em jogadores que marcaram seus respectivos nomes na história do futebol. Por vezes, o jogador mais admirado é o craque da camisa 10, mas há também os garotos que se inspiram no capitão do time, aquele líder nato capaz de inflamar seus companheiros nos momentos mais adversos. Outros, por exemplo, são capazes de ser referência por conta de suas histórias de vida e superação.

Em conversa exclusiva com o 90min, em parceria com o site de apostas online Betway, o meia Felipe Anderson – que hoje já está em posição de ser referência para jovens atletas em começo de carreira –, não titubeou ao ser perguntado sobre as principais inspirações de sua carreira, citando cinco jogadores de diferentes calibres, origens e trajetórias, mas que foram igualmente importantes para moldá-lo enquanto jogador de futebol.

West Ham United v Sheffield United – Premier League

“Ronaldo Fenômeno. Cristiano Ronaldo, pela forma como ele trabalha. Neymar, pela ousadia dele no campo e por sempre querer jogar. Tem um amigo meu, Stefan de Vrij, que eu aprendi muito com ele e ele me inspirou muito na minha carreira. E o Alison, do Santos. São os cinco jogadores que me inspiraram demais”, contou.

Dentre os cinco nomes citados, Felipe teve oportunidade de atuar ao lado de três: Neymar, De Vrij e Alison. O volante do Peixe, por sinal, carrega consigo uma bela história de superação, por ter dado a volta por cima após graves lesões sofridas em seu começo de carreira no clube da Vila Belmiro.

FBL-BRAZIL-UNDP-RONALDO-ZIDANE

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.