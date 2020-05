Reintegrado, Bruno César ganha aliado de peso em busca de novo momento dentro do Vasco

Com contrato renovado até maio de 2022, Bruno César foi reintegrado ao elenco do Vasco da Gama. E o jogador, que estava afastado desde o início do ano, terá um grande aliado na tentativa de retomada de seu melhor futebol: o técnico Ramon Menezes.

O treinador, em entrevista ao Globoesporte.com, confirmou que teve uma conversa com o atleta e que gostou do que ouviu. No entanto, a sequência de oportunidades vai depender, e muito, do próprio profissional. “Ele está tendo uma grande oportunidade de buscar o que se espera dele de fato, dentro do Vasco, e assumir a responsabilidade de fazer o que esperamos de um meia como ele. A história dele dentro do futebol o trouxe para o Vasco. Vai ter uma grande chance, talvez uma chance única, de vestir uma camisa de um grande clube do futebol mundial. Estou muito animado para que ele consiga desenvolver isso. Depende muito da cabeça dele”, disse o treinador.

Segundo Ramon, a questão física prejudicou o meio-campista no ano passado. Mas isso ficou para trás. Agora, em melhor forma, tudo pode melhorar. “Hoje é difícil encontrar um jogador com a qualidade e características dele. Mas é preciso trabalhar. É isso que a gente espera dele nessa volta, com a cabeça boa. Ele entendendo que precisa trabalhar muito. Ele tem uma aceitação muito grande perante ao grupo. Eu joguei naquela posição, posso ajudá-lo também. Mas não depende do grupo e só de mim. Depende dele e da vontade dele entender que pode nos ajudar. E parece estar entendendo tudo isso”, concluiu. Bruno César está no Vasco desde o início de 2019, mas ainda nem de longe foi o “camisa 10” esperado por todos.

