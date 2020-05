Repertório de redação para qualquer tema : Como aplicar a primeira lei de Newton

Aplicar um conceito do ramo da física na sua redação parece ser impossível? Pois agora você vai ver que não: aprenda agora como relacionar inserir a primeira lei de Newton -ação e reação- na sua redação e de forma que se encaixe em qualquer tema e ainda saiba como retomar a tese no final!

Isaac Newton

Nascido na em Woolsthorpe, localizado na Inglaterra, Isaac Newton,físico, astrônomo e matemático, teria contemplado o mundo com a sua presença até o ano de 1721.Sua história é marcada pela descoberta das leis gravitacionais nomeadas de as três leis de Newton.Para chegar até tal descoberta, Isaac iniciou quando criança, revelando o interesse pela área física ao construir um moinho de vento que funcionava com um quadrante solar de pedra.Tal feito até hoje está registrado na Sociedade Real de Londres.No período em que ocorria a peste bubônica entre 1665 e 1667, deu outro passo descobrindo a lei fundamental da gravitação junto a outros conceitos base fundamentais para a consolidação do que se é estudado até hoje: as três leis de Newton ou como também é chamado: as três leis do movimento.

Lei da inércia

“Um corpo tende a permanecer em seu estado de repouso ou em movimento retilíneo uniforme a menos que tenha seu estado alterado pela ação de uma força externa. Basicamente, no contexto do físico, um objeto que está em percorrendo uma trajetória só poderá deixar de estar nessa situação se algum outro objeto agir sobre ele forçando-o a parar.Da mesma maneira, se o mesmo objeto estiver parado, o mesmo só poderá deixar de estar se algum outro objeto agir sobre ele, sendo necessário, em ambos os casos, uma força resultante capaz de modificar tais estados.

A relação da teoria com a problemática da redação do Enem

Para aplicar a lei da ação e reação na sua redação, primeiro é necessário saber que a função que esse repertório irá cumprir é o de contextualizar, ou seja, será usado na introdução.Para tanto, basta olhar para o problema social que o tema comporta como um objeto que, por ser um problema existente no âmbito social, está em um estado de monotonia, ou seja, parado, visto que nenhuma força está sendo exercida para que o cenário mude, o que denota que nenhuma medida está sendo tomada para eliminar tal problema da sociedade.Tal relação pode ser feita independente do tema que vier, pois qualquer problema social, sob a óptica de Newton, pode ser entendido como um corpo estagnado sem nenhuma medida interventiva.

Retomada da tese

A retomada da tese, em termos formais, é uma frase conclusiva que retoma a abordagem feita na sua nela. Em termos informais, é mostrar ao seu corretor que você não se esqueceu da sua ideia inicial, bastante importante para fazer o efeito circuito no seu texto:

Dessa maneira, espera-se que este corpo inserido no âmbito brasileiro saia do seu estado de monotonia e passe a se mover favoravelmente.