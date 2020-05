Resultado da Loterj de Prêmios 008 – 10/05/2020

Veja aqui o Resultado da Loterj de Prêmios 008, em nosso site, www.midassorte.com.br , que será neste Domingo, 10/05.

Confira o sorteio e Resultado da Loterj de Prêmios 008 , a ser realizado, conforme o site oficial, nas dependências da Record/Rio. O “Loterj de Prêmios” é um produto lotérico de múltiplas chances da LOTERJ – Loteria do Estado do Rio de Janeiro.

TIVEMOS ESSE ADIAMENTO DESSE SORTEIO PARA ,PRÓXIMO DOMINGO, 10/05, conforme a Comunicação oficial dos Administradores.

( fonte: Site oficial Loterj de Prêmios)

Estamos aqui, site Midassorte, fazendo a divulgação de resultados de mais uma Loteria.

Postamos aqui os resultados iniciais , complementando após a divulgação no Site oficial dessa loteria.

Resultado da Loterj de Prêmios 008 – 1º Prêmio: Prêmio Principal: –>01 CASA – Valor R$ 300.000,00!!! DEZENAS SORTEADAS ( colocadas aqui em ORDEM DE SORTEIO )

………………

………………

………………

………………

………………

……………… DEZENAS SORTEADAS ( colocadas aqui em ORDEM CRESCENTE )

………………

………………

………………

………………

………………

………………

( fonte: Site oficial da Loteria)



(fonte: site oficial da Loteria- ilustrativo).

Nessa edição do Resultado da Loterj de Prêmios 008 você concorre ao Prêmio Principal : –>Valor total de R$ 300.000,00!.

Para ganhar a pessoa deverá acertar as 20 (vinte) dezenas no Quadro de seu bilhete. Para isso, será realizado um sorteio ( universo de 50 bolas) onde serão extraídas tantas bolas quantas necessárias até que pelo menos um bilhete vendido complete primeiro a sequência de 20 (vinte) dezenas no Quadro de Números de seu Bilhete. Caso ocorra mais de um Ganhador, o Prêmio total é dividido entre em partes iguais.

Teremos ainda nesse Resultado da Loterj de Prêmios 008 –



•Prêmio: –> 01 TOYOTA COROLLA – valor de R$ 100.000,00!!

– .

Prêmio a ser dividido entre os Bilhetes que acertarem 19 dezenas no Quadro de Números do Bilhete.

•Prêmio ( por sorteio de Bilhete):

01 FIAT MOBI – Valor : R$ 35.000,00!

Prêmio para 01 bilhete sorteado , entre todos que conseguirem , máx, 10 acertos; conforme Regulamento no Site oficial.

Bilhetes com as 20 dezenas sorteadas para o Prêmio Principal

… Bilhete(s) que acertou(aram) as 20 dezenas e ganhou(dividiram) o Prêmio Principal.: R$ 300.000,00! .. R$ ……….., para cada!. Nome NºBilhete região … 008 ……. … … 008 ……. … … 008 ……. …

Bilhetes com as 19 dezenas sorteadas para o Prêmio : R$ 100.000,00! – :

… Bilhetes acertaram 19 dezenas e Dividiram o Prêmio!!

( R$ ………, para cada! )

Consulte a relação completa dos Bilhetes no site da Loterj: loterjloterias.com.br

Bilhete (sorteado , conforme o Regulamento no Site oficial), com o Prêmio: Valor : R$ 35.000,00!

Prêmio para 01 bilhete sorteado , entre todos que conseguirem , máx, 10 acertos; conforme Regulamento no Site oficial.

Nome NºBilhete região ……. 008 ………. ….. Consulte no site da Loterj: loterjloterias.com.br

ATENÇÃO: A fonte inicial desses dados é o Sorteio ao Vivo, Resultado da Loterj de Prêmios 008, devido a dificuldades para, no MOMENTO do SORTEIO, serem lidos com clareza os NOMES e LOCAIS dos ganhadores; O RESULTADO OFICIAL será assim que for divulgado, oficialmente, o Número dos Bilhetes no Site Oficial da Loterj, loterjloterias.com.br.

Fique atento para sorteios entre os cupons recolhidos das urnas dos pontos de venda e processados antes da realização do sorteio. Teremos 20 sorteios, no Gira Loterj, nesse Resultado da Loterj de Prêmios 008:

Denominados:

( relação completa no Site oficial, ( loterjloterias.com.br)

GIRA LOTERJ 1 => 10 (dez) Cupons com o Prêmio de R$ 1.000,00, cada.

GIRA LOTERJ 2 => 10 (dez) Cupons com o Prêmio de R$ 2.000,00, cada.

Cadastre seu bilhete no site oficial,( loterjloterias.com.br ) ,e concorra aos prêmios do SUPER LOTERJ, no Resultado da Loterj de Prêmios 008:

GRUPO 1 => 10 ( dez ) Prêmios , valor R$ 1.500,00.

GRUPO 2 => 10 ( dez ) Prêmios , valor R$ 2.000,00.

— Veja ( relação completa no Site oficial, ( loterjloterias.com.br).

ATENÇÃO: Nosso Site faz o serviço de divulgação de resultados de Loterias.

A Loteria “Loterj de Prêmios” tem, como site oficial,

Site oficial da Loteria “Loterj de Prêmios”.

===

Gosta de jogos de Loterias como nós? Visite:

Conheça as regras para participação e a posição oficial no Ranking dos Vencedores.

Vamos com Fé! Boa sorte, nesse Resultado da Loterj de Prêmios 008.

COMUNICADO MIDASSORTE

O nosso serviço se resume a divulgação de resultados de Loterias, por que gostamos de jogos e o fazemos, com prazer, dentro de nossas limitações.

Vimos aqui importantes observações das Pessoas sobre várias Loterias.

O nosso Site, www.midassorte.com.br , não tem autorização para tratar questões de ordem técnica-administrativas das Loterias.

Não temos Contatos/Vínculos com os administradores delas.

Toda vez que nos chegam questões de natureza administrativa de uma loteria, nós procuramos informar à Pessoa o endereço do site oficial da Loteria , para que, lá, ela tenha uma resposta correta e oficial.

No caso da nova “LOTERJ de PRÊMIOS ” o Site Oficial é: ( loterjloterias.com.br )

( veja Link para acesso colocado aqui na página).

Esperamos estar ajudando

att.

J.Raimundo.