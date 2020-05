Resumo do retorno: um giro pelo ‘primeiro dia’ de Bundesliga

O futebol voltou! No último sábado (16), a bola tornou a rolar pela Bundesliga, primeiro grande campeonato nacional a ser reinicializado em meio à pandemia do coronavírus. Seis partidas agitaram o dia, com alguns resultados bastante expressivos e bem importantes para a tabela de classificação da competição. Quer saber o que rolou de melhor no sábado? Então se liga neste resumo que preparamos para você:

Borussia atropela no clássico, e comemora tropeço de concorrente

Borussia Dortmund v FC Schalke 04 – Bundesliga

A volta do Campeonato Alemão não poderia ser melhor para o Borussia Dortmund. Mesmo recheado de reservas em seu time titular, a equipe aurinegra apresentou um bom futebol e contou com a jornada inspirada de Raphaël Guerreiro, autor de dois gols, para golear seu arquirrival Schalke por 4 a 0. Sensação do futebol alemão, o centroavante norueguês Erling Haaland manteve a ‘forma artilheira’ mesmo após 66 dias de paralisação, indo as redes mais uma vez como jogador do Dortmund. Thorgan Hazard completou o marcador.

Além do grande resultado em pleno clássico do vale do Ruhr, a equipe de Lucien Favre ainda testemunhou o tropeço de um adversário direto, o RB Leipzig, que ficou apenas no empate por 1 a 1 em casa contra o Freiburg. Péssimo resultado para os Touros, que podem terminar a rodada a sete pontos de distância do líder Bayern de Munique.

Plea na ‘velocidade da luz’, Hertha surpreende

Eintracht Frankfurt v Borussia Moenchengladbach – Bundesliga

O cronômetro ainda não tinha virado um minuto quando Alassane Plea, apontado como uma das ‘estrelas anônimas’ desta edição da Bundesliga, reabriu os trabalhos artilheiros da competição. Ele anotou o primeiro gol da vitória do Borussia Mönchengladbach por 3 a 1 sobre o Eintracht Frankfurt, resultado que, combinado ao tropeço do RB Leipzig, rendeu a terceira posição da tabela de classificação aos Potros. Thuram e Bensebaini também foram às redes, com André Silva descontando para a equipe de Frankfurt.

Outra equipe que venceu e convenceu no primeiro dia de retomada da competição foi o Hertha Berlim, que mesmo fora de casa, aplicou um inquestionável 3 a 0 pra cima do Hoffenheim. Resultado importante para a equipe da capital alemã, que subiu para 31 pontos e se distanciou ainda mais da zona de perigo da competição. Destaque para o lindo gol do brasileiro Matheus Cunha.

Wolfsburg sonha com a Europa; Paderborn e Fortuna protagonizam ‘patinho feio’

FC Augsburg v VfL Wolfsburg – Bundesliga

Antes da paralisação da competição, o Wolfsburg vinha de uma sequência de belos resultados, adentrando a zona de classificação à Liga Europa. Mesmo após 66 dias de inatividade, os Lobos mantiveram o bom ritmo e conseguiram uma importantíssima vitória por 2 a 1 contra o Augsburg, na WWK Arena. O triunfo veio sofrido, com o gol de desempate saindo somente nos acréscimos.

Se sobrou emoção neste duelo na Baviera, faltou em Dusseldorf. No encontro entre equipes que estão na zona de rebaixamento, Fortuna Dusseldorf (16º) e Paderborn (18º) ficaram em um empate sem gols péssimo para ambos. Sem dúvida, o jogo ‘patinho feio’ do reinicio de torneio.

E os protocolos de segurança e higiene?

FBL-GER-BUNDESLIGA-HOFFENHEIM-HERTHA BERLIN

O restrito protocolo de segurança estabelecido para que a retomada da competição fosse possível foi quebrado algumas vezes logo no primeiro dia, principalmente nas celebrações de gols. A foto acima ilustra bem: jogadores do Hertha Berlim não conseguiram evitar os abraços, apesar das orientações sanitárias contrárias ao gesto.

Atenção à saúde!

Bayer 04 Leverkusen v Eintracht Frankfurt – Bundesliga

Aqui, excepcionalmente, não estamos falando do coronavírus, mas sim das lesões que marcaram o primeiro dia de retorno da competição. Foram oito contusões em apenas seis partidas, o que liga um ‘sinal amarelo’ para a questão da preparação física nestas semanas iniciais de retomada das atividades. Mais do que nunca, fisiologia e departamento médico dos clubes precisarão estar atentos às individualidades de cada atleta.