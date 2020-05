Resumo do retorno: um giro pelo segundo dia de Bundesliga

Neste domingo, tivemos bola rolando por mais duas partidas válidas pela rodada 26 da Bundesliga 2019/20, a primeira após paralisação do calendário por mais de dois meses no país. Seis grandes jogos deram o pontapé inicial para a retomada da competição no sábado – você pode conferir um resumo delas clicando aqui -, mas foi hoje, dia 17 de maio, que o atual campeão e líder da competição fez sua reestreia: o Bayern de Munique.

A atuação dos bávaros não fez saltar os olhos, mas foi suficiente para emplacar mais um triunfo, o décimo oitavo na competição: 2 a 0 sobre o Union Berlin, na capital alemã. Lewandowski marcou de pênalti na primeira etapa e Pavard, de cabeça, deu números finais à vitória do gigante da Baviera na etapa final. Com o tento, o centroavante polonês chegou ao seu gol número 26 na Bundesliga, média superior a um por partida.

No outro jogo do dia, Colônia e Mainz 05 fizeram um jogo bastante movimentado, que terminou empatado em 2 a 2. O resultado não foi bom para as duas equipes: os Bodes permaneceram na décima posição, perdendo uma boa chance de colar no grupo que persegue competições europeias; o Mainz, por sua vez, segue pressionado pela zona de rebaixamento, ocupando a décima quinta posição. A boa notícia para o torcedor da equipe de Sandro Schwartz foi o poder de reação mostrado durante a partida: buscou a igualdade após sair perdendo por 2 a 0.

Conclusão da rodada e próximos duelos

A rodada 26 será concluída na próxima segunda-feira (18), com a partida entre Werder Bremen e Bayer Leverkusen, no Weserstadium, em Bremen. A partida terá início às 15h30 (de Brasília). Confronto importantíssimo para os dois extremos da tabela, já que os donos da casa são os vice-lanternas do torneio, enquanto o Rubro-Negro é o quinto colocado e ainda briga por Champions.

Rodada 27

Hertha Berlin x Union Berlin – sexta (22)

Freiburg x Werder Bremen – sábado (23)

Paderborn x Hoffenheim – sábado (23)

Wolfsburg x Borussia Dortmund – sábado (23)

Borussia Mönchengladbach x Bayer Leverkusen – sábado (23)

Bayern de Munique x Eintracht Frankfurt – sábado (23)

Schalke 04 x Augsburg – domingo (24)

Mainz 05 x RB Leipzig – domingo (24)

Colônia x Fortuna Düsseldorf – domingo (24)