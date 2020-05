Retorno do ídolo? Emissora argentina coloca Tévez na rota do Corinthians

Experiente e multicampeão, Carlos Tévez ficará livre no mercado de transferências ao final do mês de junho deste ano, quando seu vínculo com o Boca Juniors chegará ao fim. Ainda não se sabe se o clube xeneize oferecerá uma renovação contratual ao atacante, cenário de indefinição que aumenta as especulações em torno de seu nome.

De acordo com a emissora argentina TyC Sports, o Corinthians seria um dos grandes interessados na contratação do atacante de 36 anos, que tem status de ídolo no Parque São Jorge devido à passagem pelo clube entre os anos de 2005 e 2006: 46 gols em 78 jogos e um título brasileiro conquistado, sendo protagonista da campanha.

Corinthians Argentine Carlos Tevez waves

Apesar da fonte local cravar o Timão como destino em potencial para Tévez, as declarações recentes de Andrés Sanchez, presidente do clube, vão na contramão da especulação. Como destaca o Globoesporte, o mandatário chegou a falar sobre o assunto em entrevista recente, apontando as altas cifras que cercam o atacante como fator de risco, além de sua idade.

“Dá 4 ou 5 milhões de dólares por ano e ele vem. Agora eu não sei se ele quer jogar mais bola, acaba o contrato dele agora no Boca Juniors, está com 36 para 37 anos, foi um ídolo do Corinthians, um grande jogador, mas não sei se ele quer sair da Argentina. O Tévez é um jogador complicado, uma pessoa complicada, tem as suas convicções e acho que dificilmente ele sairia da Argentina”, disse.

Argentina’s Carlos Tevez, of Brazil’s Co

