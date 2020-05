Reunião entre FGF e governo deve apontar rumos do Gauchão de 2020

Os rumos do Campeonato Gaúcho em discussão. Na tarde desta terça-feira, através de videoconferência, o governador Eduardo Leite estará reunido com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Hocsman. Em pauta, estará a retomada do Estadual.

Grupo colorado retornou aos treinamentos no CT Parque Gigante. Seguindo todos os protocolos e cuidados com atletas, comissão e funcionários, o elenco faz as primeiras atividades nesta manhã. #VamoInter pic.twitter.com/jCbMcMazIw — Sport Club Internacional (de ?) (@SCInternacional) May 5, 2020

A ideia da FGF, com apoio de Grêmio e Internacional – que já estão em atividades – e da maioria dos outros dez participantes, é voltar com as partidas ainda no mês de maio e, assim, concluir a disputa, mesmo que com portões fechados. Obviamente, a bola não irá rolar sem a autorização das autoridades sanitárias gaúchas, mas o objetivo do encontro é justamente achar uma alternativa viável para este momento. O Gauchão foi interrompido no dia 15 de março, após a terceira rodada do segundo turno. Desde então, em meio à pandemia de coronavírus, há a incerteza quanto à continuidade da disputa.

Com a necessidade de submeter todos os atletas a testes para descartar a contaminação por Covid-19, é preciso encontrar uma solução. Muito embora a dupla Gre-Nal já tenha adquirido a prevenção, as equipes de menor porte não possuem verba suficiente. Sendo assim, a FGF cogita até mesmo fazer testes por amostragem (em 20% dos integrantes de cada equipe). A princípio, nem os dirigentes dos clubes nem o Sindicato dos Atletas Profissionais concordam com este critério. Além disso, é preciso que ocorra autorização para a realização de partidas em todas as cidades envolvidas – Porto Alegre, Pelotas, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Ijuí, Erechim, Novo Hamburgo e São Leopoldo.

Neste momento, embora a vontade de se jogar futebol e a possibilidade de se concluir o Gauchão em pouco mais de duas semanas, o próprio governo gaúcho está cético quanto a esta liberação. Por isso, o debate, mesmo que online, tende a ser longo.



