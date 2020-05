Reveja a trajetória de Chay Suede em dez anos de carreira

Chay Suede chegou de mansinho, cantarolando no programa Ídolos da Record TV, no final da adolescência. Sua primeira aparição na telinha foi no reality show de música, onde encantou o público com voz afinada e timidez peculiar.



No ano em que completa uma década de carreira artística, há muito que comemorar. O ator, de 27 anos, teve a oportunidade de levar a sua arte por meio dos inúmeros personagens vividos.



Reservado, o artista prefere a discrição quando o assunto é privacidade. Em 2014, o famoso começou a namorar a atriz Laura Neiva, e, entre idas e vindas, casaram-se em fevereiro do ano passado, numa cerimônia intimista. Os dois são pais da pequena Maria.



O OFuxico realizou uma retrospectiva dos trabalhos do galã da nova geração, que integra o elenco da atual trama das seis.



Confira!







Joaquim – Novo Mundo (2017/2020)







Por conta do surto do novo coronavírus, a novela Novo Mundo voltou à grade de programa da TV Globo, em uma reprise especial. Joaquim Martinho é um jovem ator de Commedia dell’Arte, que se apaixona completamente por Anna (Isabelle Drummond). Chegando ao Brasil, torna-se um herói e defensor de Dom Pedro (Caio Castro).



Danilo/Domênico – Amor de Mãe (2019)







Na trama escrita por Manuela Dias, Danilo era extremamente protegido e mimado pela mãe, Thelma (Adriana Esteves), realidade que pouco a pouco foi mudando… Amor de Mãe foi paralisada, justamente na fase em que a dona do restaurante Tasca do Passeio, descobriu que seu herdeiro na verdade, é Domênico, filho biológico da amiga Lurdes (Regina Casé).



Ícaro – Segundo Sol (2018)







Ícaro é um jovem que cresceu revoltado com a mãe, Luzia/Ariella (Giovanna Antonelli), pensando que ela o abandonou ainda criança. O capoeirista se tornou uma pessoa problemática que se envolvia com a cafetina Laureta (Adriana Esteves).



Pedro – A Lei do Amor (2016)







Na primeira fase de A Lei do Amor, Pedro é um jovem bonito, filho de Fausto Leitão (Tarcisio Meira). O morador da pacata São Dimas, se apaixona perdidamente por Heloísa (Isabelle Drummond), mas, por conta das armações da madrasta Mag (Vera Holtz), acaba se distanciando de seu grande amor.



Rafael – Babilônia (2015)







Desde que nasceu o pequeno Rafael foi criado pelo casal Estela (Nathalia Timberg) e Teresa (Fernanda Montenegro). O jovem é alvo de preconceito pela condição sexual de ambas. Tudo se complica ainda mais, quando ele se apaixona por Laís (Luisa Arraes) e acaba enfrentando a resistência da família da amada que não o aceita.



José Alfredo – Império (2014)







Na primeira fase de Império, o pernambucano José Alfredo, de 22 anos, chega ao bairro carioca de Santa Teresa (Rio de Janeiro), no final dos anos 1980. Ele deseja tentar a vida na cidade grande. Faz fortuna e no decorrer da história, é conhecido e reverenciado com o título de Comendador.



Tomás – Rebelde (2011)







Tomás é herdeiro de uma grande fortuna, mas também de uma família problemática, que depende dele para custear os seus caros hábitos. É um nadador de físico incomparável. Galanteador, o jovem contabiliza romances e costuma espalhar com quem passou a noite. É um Rebelde porque é do tipo que perde o amigo, mas jamais a piada.



Chay Suede – Ídolos (2010)







O também cantor, Robertchay, aos 17 anos, conquistou a confiança do público e o voto dos jurados no reality show Ídolos. O adolescente de Vila Velha (ES) alcançou o quarto lugar no programa musical da Record TV.



