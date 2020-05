RH BRASIL abre 327 VAGAS DE EMPREGO para vários cargos

A RH Brasil, consultoria em Recursos Humanos há 20 anos no mercado brasileiro, Tetracampeã do Prêmio Fornecedores de Confiança em 2011, 2012, 2013 e 2014, além dos Prêmios Melhores Fornecedores para RH em 2014 e 2015, abriu nada menos que 327 novas vagas de emprego.

A empresa oferece soluções em Recursos Humanos e atualmente a RHBrasil conta com diversas unidades. Está entre as maiores consultorias em Recursos Humanos do País. Administra 10.000 funcionários indiretos e 360 diretos. Desde sua inauguração preencheu mais de 380 mil vagas de emprego”.

“A busca constante pela qualidade garante o reconhecimento. Ao longo de seus 25 anos de atuação, a RHBrasil recebeu uma série de prêmios nacionais que atestam a excelência dos serviços prestados”, diz a empresa.

Alguns dos mais recentes, segundo a empresa, são:

Top of Mind Estadão de RH Nacional

Qualidade Brasil

100 Melhores Fornecedores para RH

Fornecedores de Confiança

Prêmio da revista oficial da ABRH Brasil (Melhor Gestão em Pessoas)

Top 5 – 22º Top of Mind

Veja os cargos oferecidos pela empresa logo abaixo.

Cargos abertos pela RH Brasil

As oportunidades abertas foram para:

CONTADOR – INDUSTRIA

Técnico De Celular – MANUTENÇÃO

Coordenador Comercial Educacional – Limeira

ARTE FINALISTA

ANALISTA FISCAL – INDUSTRIA

Coordenador Pedagógico – Cursos Técnicos – Zona Leste

Representante Comercial – Uniformes

ASSISTENTE RH/DP

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE CONDOMINIAL

Motorista Carreteiro – Com Experiência – Início Imediato

ASSISTENTE MECÂNICO DE MANUTENÇÃO – INDÚSTRIA METALÚRGICA

Representante Comercial Displays

Eletricista Industrial

Técnico De Manutenção Em Celular

Bombeiro Industrial

Tutor EAD – Tecnologia Da Informação

Corretor De Imóveis

Vendedor De Cursos – Inicio Imediato

Assistente Comercial – Inicio Imediato

Coordenador De Call Center

COORDENADOR COMERCIAL – VENDAS ATIVAS

Motorista Cat. E – CARRETA

Motorista Cat D – TRUCK

Motorista Entregador – VAN

Entre outros cargos

Requisitos (variam para cada vaga)

Escolaridade Mínima: Ensino Superior

Escolaridade Mínima: Ensino Médio (2º Grau)

Inglês (Intermediário)

Habilitação para dirigir (Categoria B)

Benefícios (variam para cada vaga)

Assistência médica

Assistência odontológica

Ajuda de custo

Auxílio farmácia

Seguro de Vida

Vale-refeição

Vale-transporte

Inscrição

Há vagas para São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Maranhão, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Goiás. Os interessados podem saber mais detalhes sobre as vagas desejadas e se candidatar CLICANDO AQUI.

A RHBrasil informa que atende e assessora empresas na identificação de profissionais dos mais diversos níveis e atividades.

“De cargos de chefia aos de chão de fábrica, a RHBrasil executa seu serviço sempre com rapidez, confiabilidade e segurança da melhor contratação”.

“A experiência e precisão da RHBrasil para conduzir processos seletivos, bem como a vivência e compreensão de nossos consultores acerca das características típicas das diversas atividades empresariais, garantem o sucesso e competência na identificação dos profissionais e na sua adequação às vagas disponíveis”, conclui.

