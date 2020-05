Ricardo Goulart comenta queda do Cruzeiro e crava sobre futuro no futebol: “Sonho que vou trabalhar para buscar”

A rápida passagem de Ricardo Goulart pelo Palmeiras em 2019 foi um contraste da sua relação com o Cruzeiro. Bicampeão brasileiro pela Raposa, o atacante criou raízes na Toca e até hoje é lembrado pelos torcedores que clamam pela sua volta. No entanto, ao que tudo indica, isso ainda vai demorar para acontecer. Se acontecer…

Botafogo v Cruzeiro – Brasileirao Series A 2014

Ao conversar com o Lance!, Goulart revelou seus planos de momento para o futebol. Embora a pandemia do covid-19 tenha desacelerado o caminho traçado, a intenção do atleta é de se estabelecer na China, defendendo o Guangzhou Evergrande e a seleção do país:

“Sempre quis muito jogar pela Seleção, ter a chance de disputar campeonatos importantes, quem sabe até uma Copa do Mundo. E a China me propôs realizar esse sonho, então estou bem ansioso. Tudo isso da pandemia atrasou um pouco, mas tenho certeza que em breve vai acontecer. Eu acabei de definir meu retorno à China, ao Guangzhou Evergrande, assinei minha renovação por aqui, minha documentação de naturalização também saiu há pouco. Por enquanto é o que passa pela minha cabeça. Dar o melhor para o meu clube aqui e, quem sabe, disputar uma Copa do Mundo”, explicou.

AFC Champions League – Guangzhou Evergrande v Suwon Samsung Bluewings

Perguntado pela reportagem sobre o rebaixamento do Cruzeiro e um eventual repatriamento, Ricardo Goulart foi categórico. Revelou tristeza com a situação, mas que no momento está focado em realizar o sonho de jogar num Mundial:

Acompanhei um pouco à distância, né? Não dá pra fazer avaliação nenhuma estando de fora, só quem tá dentro é que pode falar. Fiquei triste, claro, com o rebaixamento, é uma equipe que está na minha história e tenho muito carinho pelo clube, torcida, ex-companheiros lá, mas não dá pra avaliar de longe.

Ricardo Goulart

FBL-BRA-CRUZEIRO-PALMEIRAS

“De novo, meu presente e futuro é no Guangzhou Evergrande e na China, então era só nisso que eu pensava também quando estava no Brasil. Em voltar o quanto antes e jogar, ser feliz”, finalizou.