Robinho e Ricardo Oliveira podem voltar ao Santos, admite gestor

Em entrevista ao jornalista Jorge Nicola, na noite desta sexta-feira (22), Pedro Henrique Doria Mesquita, membro do Comitê de Gestão do Santos, admitiu a possibilidade de repatriação dos atacantes Robinho e Ricardo Oliveira.

Robinho, que atualmente joga no Basaksehir, da Turquia, não deve renovar com seu clube, segundo a Gazeta Esportiva.