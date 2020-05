Ronaldo revela inspiração em ídolo do Flamengo para aprimorar “ponto fraco”

Autor de quase 500 gols ao longo de sua vitoriosa carreira, Ronaldo Fenômeno foi um especialista na arte de balançar as redes, fosse de cabeça, pé direito ou até mesmo de canhota. O faro artilheiro e a finalização apurada obviamente foram frutos de muito trabalho, mas também de uma ‘ajudinha’ especial de outro grande nome da história do futebol brasileiro: Zico.

Brazilian ex football stars Zico (L) and

Como destaca o Globoesporte, Ronaldo admitiu, em bate-papo com o argentino Verón via Instagram Live, que sua perna esquerda era totalmente ‘cega’ em seus primeiros contatos com o futebol. De acordo com o camisa 9, foram dicas/conselhos do ‘Galinho de Quintino’ que o fizeram aprimorar a precisão das conclusões com a canhota.

“Quando eu tinha a idade de 10, 11 anos, vi uma entrevista do Zico, grande ídolo do Flamengo e da Seleção. No programa, ele ensinava, chutava contra a parede apenas com a perna esquerda. E por uma, duas horas, com a perna esquerda. Isso ficou na minha cabeça por muito tempo, e por muito tempo eu o copiei e chutei no muro. Eu tinha a canhota cega, não servia nem para subir no ônibus. Durante anos estive fazendo o que vi Zico fazendo na televisão, e isso me ajudou muitíssimo, porque no final, dos quase 500 gols que fiz, quase 200 foram com a canhota”, contou.

Brazil’s forward Ronaldo celebrates after scoring

Durante a conversa, diversos torcedores do Estudiantes – clube que Verón preside atualmente -, pediram para Ronaldo deixar a aposentadoria para defender o clube de La Plata. O Fenômeno ficou lisonjeado, mas deu o veredicto: “Os garotos de hoje são muito rápidos. Não há um jogador lento hoje em dia”, concluiu.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.