Rumo ao Barça? Neymar abre mão de quantia milionária para tentar acerto com antigo clube

A transferência de Neymar para o Paris Saint-Germain, em 2017, fez do brasileiro no jogador mais caro do mundo. Ao cobrir a multa rescisória de 222 milhões de euros, o clube francês não só tirou o astro do Barcelona, como o transformou quase que em um “intocável”. Só que, desde então, o próprio camisa 10 nunca conseguiu esconder seu desejo de retornar ao Camp Nou, onde deixou uma imagem de “ingrato”. Agora, o que se diz na imprensa europeia é que ele estaria propenso a abrir mão de um valor absurdo em dinheiro para, enfim, concretizar esta volta.

Obviamente, a crise do coronavírus impacta diretamente em uma eventual transferência, que por pouco não aconteceu no ano passado, Na ocasião, Neymar teria chegado a chorar, embora até hoje se fale que o acordo nunca esteve ao alcance do Barça, que só teria feito a abordagem como uma forma de apaziguar a relação. Agora, existiria a tentativa de convencer o PSG a aceitar uma oferta na casa dos 180 milhões de euros. Além disso, segundo o jornal Mundo Deportivo, o próprio jogador recusou proposta do se atual clube para renovação de contrato, que vence em 2022.

A informação, inclusive, dá conta de que o brasileiro disse “não” a um bônus de 100 milhões de euros que receberia caso aceitasse aumentar o vínculo. Além disso, o atacante estaria preparado para abrir mão de um acordo comercial com o Qatar National Bank (QNB) que excede € 50 milhões por ano, justamente para deixar claro a sua vontade. Ah, ele também cortaria pela metade os seus salários, voltando ao próprio patamar dos tempos de Barcelona. Existe a possibilidade, até mesmo, de se forçar uma negociação via Fifa. Para tanto, Neymar precisaria dizer, formalmente, que não quer seguir carreira no Parque dos Príncipes. Só que, para isso acontecer, ele aguarda por uma manifestação formal dos catalães dando conta de que realmente querem a recontratação.

