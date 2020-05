Ryan Reynolds vai pagar pizza para formandos de sua antiga escola

Ryan Reynolds é um ator conhecido pelos múltiplos papeis no cinema, em filmes como Deadpool e Life, citando apenas dois de seus trabalhos. O canadense de 43 anos surpreendeu a todos, ao presentear alunos e professores de sua antiga escola, em Vancouver, no Canadá, com 385 pizzas, informação divulgada pelo site ET Online.



A entrega ocorrerá no bairro de Kitsilano, e cada um deles poderá retirar uma pizza grande na Nat’s Pizza, local que o artista frequentava com seus amigos na adolescência.



Ryan Reynolds publicou em seu canal de YouTube, um vídeo falando com os alunos de sua antiga escola, na última sexta-feira (1).



“Vocês já ouviram a expressão dividir e conquistar? Vocês veem isso em todos os lugares. E dividir as pessoas é apenas um meio de distraí-las, desarmá-las. Está ficando muito chato. Está exagerado e acho que vocês querem ser elegantes e à frente da curva. E acredito que sua geração será. Então, talvez pratique o contrário, pratique a empatia. Alguns de vocês podem me considerar bem-sucedido. Não sei se alguns de vocês viram ‘Lanterna Verde’, mas vou lhe dizer: A empatia me levou muito mais longe. Isso me ajudou a reconhecer os erros que cometi e aprender com eles. Acima de tudo, isso me faz feliz”, disse ele.







Rivalidade



Com uma boa dose de humor, Hugh Jackman e Ryan Reynolds protagonizam uma das mais famosas rivalidades de Hollywood, conhecida pelas constantes provocações e piadas entre eles seja em entrevistas, convenções ou nas redes sociais.



Em entrevista ao jornal The Daily Beast, o eterno Wolverine contou como essa intriga falsa dos dois deu início.



“Como isso começou? Foi há tanto tempo. Isso é um sinal de que a rivalidade foi longe demais”, destacou. “Eu o conheci [no filme] X-Men Origens: Wolverine (2009) e eu era muito amigo de Scarlett [Johansson], e eles haviam acabado de se casar, então quando ele entrou no set, eu falei: ‘Ei, é melhor você se comportar aqui, amigo, porque estou te olhando’ e começamos a nos irritar dessa maneira”, disse Jackman.



Ryan Reynolds zoa casamento de Hugh Jackman e web se divide



Esquadrão 6! Ryan Reynolds e elenco falam do novo filme da Netflix



Reynolds foi casado com a intérprete da Viúva Negra entre 2008 e 2011. Mas desde 2012, ele é casado com a atriz Blake Lively com quem tem três filhas.



O galã disse ainda que a rivalidade rapidamente aumentou. “Tudo cresceu com a coisa do Deadpool e ele me provocando e tentando me manipular através das mídias sociais para fazer o que ele queria”, completou, fazendo referência ao anti-herói protagonizado por Ryan no mundo cinematográfico da Marvel.