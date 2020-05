Sabrina Lobo anuncia live “especial de São João”

Transmissão ao vivo será pelo Boa TV, no Youtube

A cantora da cidade de Penedo, Sabrina Lobo, anunciou hoje a data da sua live. Será no dia 19 de junho, a partir das 20h no youtube.com/boainformacao . Em seu repertório, músicas que irão lhe trazer pra dentro de uma festa junina, só que em casa, seguindo as recomendações de isolamento social.

O show ao vivo também seguirá a tendência de outros artistas de renome nacional, ou seja, haverá arrecadação de doações para as pessoas mais vulneráveis do município penedense.



Sabrina pretende destinar doações para ONGS de Penedo: Mãos que Abraçam e Seja a Luz. No momento da live, um número de whatsapp será divulgado para que as pessoas possam entrar em contato e fazerem a doação.

“Podem esperar que essa seja uma live cheia de luz e muita alegria. De muita música boa e muito forró das antigas para levar um pouco mais de alegria para as pessoas em casa, nesse momento tao difícil para as famílias.” disse Sabrina.

REPERTÓRIO

Como o nome já diz, “Especial de São João”, o repertório será recheado de muito forró, tanto músicas atuais como também das que fizeram sucesso no passado, fazendo com que o internauta, impedido de assistir shows presenciais devido à pandemia do novo coronavírus, possa estar realmente em um show junino.

SABRINA LOBO

A cantora Sabrina Lobo começou muito cedo nos palcos. Desde seus 9 anos de idade ela já se apresentava em uma banda-mirim chamada Anjos Sonhadores. Ela participou também de vários shows de calouros na cidade, com 15 anos gravou seu primeiro CD, no Theatro Sete de Sembro. Após isso ela decidiu arriscar sua vida profissional em Aracaju, quando aos 17 anos conseguiu entrar em algumas bandas sergipanas, como: Forrozão Atrevida, também tocou uma vez com a banda Mulheres Perdidas, entre outras. Em Penedo ela já cantou na banda Alpha Ville, Cores do Mar, além de ter participações especiais com Marcia Felipe, Cavaleiros do Forró, Solange Almeida e etc. Recentemente ela fez uma participação com a banda Calcinha Preta, na Festa do Bom Jesus dos Navegantes 2020, em Penedo.

A cantora também se apresentou em grupos musicais gospel. Inclusive participando de um dos maiores festivais do Estado sergipano, Hosana Sergipe, onde ganhou como melhor banda e como melhor intérprete.

Se inscreva no canal youtube.com/boainformacao , ative o sininho para ser notificado assim que a live estiver no ar.

Da Redação