Sabrina Sato fará treinos com os seguidores. Entenda!

Embora esteja sempre agitando, Sabrina Sato contou aos seus seguidores que está “relaxada” em relação aos exercícios físicos neste período de quarentena, proposta pelas autoridades de saúde.



A japa disse aos fãs na segunda-feira (4), que a partir daquela data, faria um treino online durante 21 dias, para que todos possam treinar com ela.



“Para mim faz bem, não sei se para vocês faz. Por que eu me sinto bem treinando na quarentena? Como eu me mexo, eu fico menos ansiosa, fico me sentindo melhor. Como eu sei que na live eu vou treinar, porque todo mundo vai estar assistindo, eu marco a live. Mais importante que pro corpo, é pra mente, pra minha saúde mental, porque eu estou muito ansiosa. Não sei vocês como estão”, disse.



Maternidade mudou a rotina



A apresentadora contou ainda que sua disposição mudou após ter dado à luz a Zoe, fruto de seu relacionamento com Duda Nagle.



“Eu não sou nenhuma atleta. Eu treinava muito mais antes de ser mãe, agora treino bem menos, eu tô voltando. A atividade física é para todos, qualquer um pode fazer. É eficiente. Acho importante a gente se exercitar nessa época, cuidar dessa angústia que a gente tá sentindo, desses medos, dessas inseguranças, cuidar da gente para poder cuidar das pessoas que também precisam da gente. A gente tem que ser solidário, ter empatia, se colocar no lugar das pessoas e ter muita fé”, disse.



