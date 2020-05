Saiba como como PAGAR suas contas de água, luz ou telefone no cartão de crédito

O trabalhador brasileiro poderá pagar as suas contas mensais (água, luz e telefone) por meio de seu cartão de crédito, caso essa funcionalidade esteja liberada e disponível. Mas é importante que o consumidor fique atento, visto que os juros do cartão são enormes.

Os especialistas em direito do consumidor recomendam que essa opção de liquidar a dívida utilizando o cartão deve ser feito com cautela e planejamento.

O consumidor poderá usar o cartão de crédito caso ele tenha validade e também limite disponível. É importante também que o consumidor fique atento, visto que alguns cartões efetuam cobranças de taxas na hora do pagamento de contas.

“Então, pode não ser vantajoso pagar conta com cartão. Além disso, você vai ocupar uma parte do limite do seu cartão, e de nada adianta pagar essas contas e não pagar toda a fatura”, disse Joyce Carla, gerente do Serasa Consumidor.

O que o cliente paga de custos?

É importante que o consumidor conheça os custos do serviço e analise muito bem antes de efetuar o pagamento. Por exemplo, caso você não tenha o dinheiro para pagar a fatura de forma integral na data de vencimento, o cartão de crédito não é uma boa saída. Caso você tenha o dinheiro programado para receber, o cartão pode servir.

Para a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), a modalidade de pagamentos de conta de consumo via cartão traz conveniência e outros benefícios do cartão de crédito, como o prazo de até 40 dias para pagar a fatura.

“Nesse caso, o cartão ajuda o cliente que não tenha recursos para quitar o boleto imediatamente, podendo assim adiar o desembolso para a data de fechamento da fatura do cartão”, disse Ricardo Vieira, diretor-executivo da Abecs.

Ele também faz o alerta. Nessa modalidade de cartão é importante que o cliente planeje muito bem seus gastos e usar o cartão como um aliado, aproveitando sua conveniência e o prazo de pagamento, “mas sem descuidar ou achar que o cartão é um complemento de renda”. “O controle das compras e dos vencimentos futuros é essencial para ter as finanças em dia”, disse.

Como é possível fazer?

O cliente interessado em pagar contas de consumo através do cartão de crédito poderá verificar com o seu emissor (banco) de seu cartão essa possibilidade. Ele poderá fazer essa consulta através dos canais de atendimento, como site, internet banking, aplicativo e telefone, entre outros.

Caso o emissor do cartão de crédito ofereça essa modalidade, o cliente deverá realizar o pagamento de contas de consumo (água, luz, telefone) e tributos, como IPTU e IPVA.

Quanto informações de taxas e tarifas, os valores podem variar conforme cada emissor de cartão. A recomendação é sempre verificar se há incidência de custos extras para realizar essa modalidade, visto que cada banco cobra uma tarifa pelo serviço.

As taxas das instituições financeiras para esse serviço variam por banco. Por exemplo, o valor varia de R$ 1,50 (Banco do Brasil) a R$ 16 (Santander) por cobrança e serão inseridas na fatura, juntamente com outros débitos.

Vale lembrar que as taxas podem até mesmo corresponder à metade do valor de uma dívida. Por exemplo, uma conta de água no valor de R$ 32, o consumidor pode pagar R$ 16 por boleto, caso utilize para quitar esta cobrança o cartão de crédito do Santander.

