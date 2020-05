Saiba como PRORROGAR os financiamentos na Caixa por até 4 meses

A Caixa Econômica Federal anunciou que vai prorrogar os financiamentos. De acordo com o banco, foi prorrogado de três para quatro meses o período de pausa emergencial no pagamento do financiamento da casa própria.

A pausa de três meses já estava disponível desde abril. No entanto, agora foi ampliado Dessa forma, a pausa no financiamento CAIXA foi uma das medidas para ajudar os clientes a enfrentar a crise causada pela pandemia de coronavírus.

De acordo com o banco, os clientes que já tinham solicitado a suspensão da cobrança por 90 dias, terão automaticamente a pausa prorrogada para 120 dias. Os novos pedidos de suspensão já serão para o período de 120 dias.

Ademais, de acordo com a Caixa, até o dia 14 de maio, mais de 2,3 milhões de clientes pediram para pausar o financiamento.

É possível fazer a solicitação da pausa por meio do aplicativo ou pelo telefone. Confira abaixo como fazer.

Passo a passo: Solicite pausa via aplicativo

Baixe o aplicativo “Habitação Caixa”, disponível para Android e iOS.

Abra o aplicativo e clique em “Solicitar Pausa” O aplicativo perguntará se você deseja usar “caixa.gov.br” para iniciar a sessão.

Escolha “Continuar” Se já tiver cadastro, informe seu CPF e clique em “Próximo”.

Na tela seguinte, digite a senha. Se não tiver cadastro, escolha “Cadastre-se” e siga as instruções para definir uma senha.

Leia o informativo e clique em “Próximo”.

Informe o número do celular e clique no ícone que autoriza a Caixa a enviar SMS sobre a sua solicitação Clique em “Solicitar pausa”.

Será gerado um número de protocolo. A Caixa entrará em contato por SMS com informações sobre a solicitação.

Pedir pausa por telefone

Ligue para os telefones 3004-1105 ou 0800 726 0505, e escolha a opção 7. Será necessário informar o número da conta na Caixa. Caso não tenha, será necessário informar o número do CPF.

Como pedir pausa de pessoa jurídica? Para solicitar a pausa no financiamento habitacional de pessoa jurídica é necessário entrar em contato com o gerente de relacionamento.

Quem não pode prorrogar os financiamentos na Caixa

O cidadão que usa o FGTS para pagamento de parte da prestação.

O cidadão que está com mais de duas prestações em atraso. Nesse caso, é possível fazer uma renegociação de dívida pelo telefone 0800 726 8068, na opção 8.

