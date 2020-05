Saiba como se preparar para uma entrevista virtual de emprego

A pandemia do novo coronavírus fez uma reformulação no recrutamento. Os candidatos precisam encarar o recrutador por entrevista online

De acordo com uma pesquisa da Talenses Group, publicada pelo jornal Metro, com 375 profissionais de recursos humanos, 35,2% das empresas já estão realizando 100% dos processos seletivos de forma remota.

Apesar de estar em casa, o candidato precisa se preparar para se sair bem em uma entrevista e causar uma boa impressão ao recrutador.

Veja algumas estratégias para se sair bem na entrevista virtual de emprego.

Verifique a estrutura da entrevista online

Faça uma verificação sobre a sua conexão de internet e um bom aparelho para realizar a entrevista, como notebook, computador, tablet ou celular, itens essenciais para que a conversa ocorra sem imprevistos.

Organize o ambiente

O ambiente da entrevista online precisa ser calmo, tranquilo e com um fundo o mais neutro possível. Portanto, cheque com antecedência a visão que o entrevistador terá do seu ambiente.

Sem interrupções

Tenha a certeza de que não será interrompido por ninguém ao longo da entrevista online. Comunique o horário da entrevista para os outros moradores, evitando interrupções e barulhos.

Faça testes

Com antecedência, treine a navegação para ter certeza de que domina suas principais funcionalidades. Esta é uma importante imagem a ser passada: domínio da tecnologia.

Fique de olho nas roupas

O fato de você estar em casa não deve atrapalhar o seu foco. E isso inclui o visual. A entrevista online continua sendo uma ocasião formal em que é necessário passar a imagem mais profissional possível. Vista-se como se fosse para o local onde ocorreria a entrevista presencial.

Itens acessíveis

Tenha papel, caneta e água por perto. Dessa forma, não será necessário pedir licença durante a conversa com o recrutador.

Se atente ao delay

Podem ocorrer problemas de delay e entendimento. Por isso, é importante esperar sempre o entrevistador acabar de falar para iniciar a sua fala. Converse com clareza e tranquilidade, tomando cuidado com a dicção.

Construa seu discurso sem enrolação

Evite conversas desnecessárias na entrevista online. E construa seu discurso de forma a evidenciar tanto suas competências técnicas quanto comportamentais, comunicando seus diferenciais e demonstrando estar preparado para os desafios da vaga.

Fonte: Jornal Metro