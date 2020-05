Saiba como usar o cartão de débito virtual – Notícias Concursos

Cartão de débito virtual é uma opção para quem recebeu segunda parcela

Quando anunciou o novo pagamento do auxílio de R$ 600, a Caixa Econômica Federal (CEF) explicou que todo o valor da segunda parcela seria depositado em conta poupança digital da Caixa. Isso aconteceria mesmo se o beneficiário tivesse pedido que o valor fosse pago para outro banco.

O valor, depositado na conta poupança digital, não pode ser sacado ou transferido para outros bancos. Isso será possível aos poucos, seguindo o cronograma que começa dia 30 de maio e segue até 13 de junho. Sem poder fazer o saque ou transferência, uma possibilidade de uso do auxílio emergencial é o cartão de débito virtual.

Você Pode Gostar Também:

Para usar o cartão de débito virtual, é necessário usar o aplicativo Caixa Tem. No app, também é possível usar o valor do benefício para fazer compras online ou presencialmente por QR Code, além de pagar contas e boletos. Alguns beneficiários também transferem o valor do auxílio para carteiras virtuais, como o PicPay.

Para emitir o cartão de débito virtual, é necessário ter a versão atualizada do app Caixa Tem. Após login e senha, procure o ícone “Cartão de Débito Virtual” – é a última da lista. Ao clicar no ícone, insira a senha para gerar o cartão. O aplicativo mostrada o cartão com nome, número e validade. O código de segurança deverá ser gerado toda vez que o cartão for utilizado.