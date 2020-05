saiba o que as redações nota mil têm em comum! – Notícias Concursos

Fazer a redação do Enem na hora da prova sem saber claramente quais são os elementos que você deve inserir é uma verdadeira armadilha para sua aprovação e infelizmente muitos ainda não tem essa clareza e acabam por passar um ano de preparação treinando redações praticamente em vão, pois se o treinamento não leva em consideração a inserção desses elementos, a preparação para a redação se torna improdutiva. Se você não está disposto a perder um ano de preparação, confira agora os elementos essenciais de toda redação nota mil!

Introdução

1-Contextualização

A contextualização é a primeira coisa a se pensar para inserir na sua redação.Ela dará conta de contextualizar o tema tratado e, como é o primeiro contato do corretor com a sua redação, deve ser feita de forma muito bem elaborada e interessante, pode ser por meio de uma citação, alusão história, exemplificação de um caso,ou até mesmo por meio de uma definição

2-Tese

A tese é a ponte que irá ligar sua contextualização ao problema social abordado. É nela que o aluno deve mostrar seu ponto de vista e o o seu posicionamento crítico construindo uma frase “matadora” que tenha relação direta com o contexto abordado. Ela pode ser feita concordando com algo ou alguém, bem como se opondo.

3-Encaminhamento argumentativo

Muitos alunos ainda desconhecem esse elemento, principalmente iniciantes, porém, esse elemento é muito importante para uma boa seleção e organização das ideias e pode ser feita tanto com a inserção dos argumentos, com a inserção de uma frase afirmativa, como por exemplo “Portanto, cabe a análise desses causadores para reverter esse cenário” ou até mesmo com a junção dos dois: “…Tal fator se deve tanto em decorrência da falta de verbas governamentais, quanto da imobilidade social.Portanto, cabe a análise desses causadores para reverter esse cenário”

Desenvolvimento

4- Argumento

Se estamos falando de uma redação que possui como tipo textual o dissertativo argumentativo, um dos elementos que não pode faltar é o argumento, é claro. Mas sim,já vi redações que não introduziram o argumento! Não cometa esse erro de começar o desenvolvimento e não deixar explícito qual é o argumento que você quer defender, é o chamado tópico frasal, a ideia principal do texto, portanto, se tal elemento não for inserido ou até mesmo não for passível de identificação, saiba que já há perda de pontos no selecionamento e organização das ideias para defender seu ponto de vista.

5-Estratégia argumentativa

Em resumo, esse elemento se trata do embasamento do seu argumento, sem ele, o corretor irá interpretar que você é um aluno que não saber comprovar os argumentos defendidos, algo que é bastante prejudicial para a nota visto que uma dissertação argumentativa tem como principal foco a exposição dos argumentos junto a capacidade de se defendê-los com comprovação. Tal elemento pode ser feito não só com o uso de dados estatísticos, como também com um argumento de autoridade e até mesmo com o próprio raciocínio lógico, formas que vou tratar em outro artigo então, fica ligado!

6-Aprofundamento do argumento

Feita a disposição de uma estratégia argumentativa, agora é hora de aprofundar esse argumento que já foi exposto e embasado! Mas é claro! Achou que terminava por aí? Claro que não ! O que adianta mostrar para alguém a comprovação do que você está argumentando se você não fizer aquele “tá vendo aí, eu disse”? Encare esse elemento como uma frase assim, pois é nela que está a sua marca de autoria!

7-Fechamento argumentativo

Nossa, tem mais, isso tudo só no desenvolvimento? Sim! Nada nessa vida é dado de “mão beijada” e com a nota 1000 é a mesma coisa! Antes de pular para o próximo parágrafo de desenvolvimento (onde você terá que inserir esses mesmos elementos, é claro) você deve fazer o fechamento do argumento, que não é nada mais do que encerrar a ideia principal (que foi iniciada com o argumento) interligando-a ao final do texto.

8- Conclusão dos argumentos

Ao iniciar a conclusão não vá de cara para a solução! Antes disso, você deve concluir seus argumentos.Esse elemento proporciona uma ótima organização das ideias. Imagine você terminando seus dois desenvolvimentos e iniciar seu último parágrafo assim “Cabe ao Estado junto ao Ministério da Saúde…”, temos que combinar que isso deu uma sensação de “atropelo” na leitura certo? Portanto, cabe a você fazer a conclusão dos argumentos. Viu?acabei de fazer um.

9-Solução

Agora sim é hora da solução propriamente dita. Nela você irá elaborar uma proposta de intervenção que resolva um ou mais problemas apresentados. Além disso, para uma proposta completa, é necessário que a redação contenha cinco subelementos: o agente, a ação, o meio, detalhamento e finalidade. Sem TODOS esses elementos, o gabarito da competência 5 fica INVIÁVEL!

10- Retomada da tese

Por fim, retome a sua tese! A retomada da tese, em termos formais, é uma frase conclusiva que retoma a abordagem feita na sua nela. Em termos informais, é mostrar ao seu corretor que você não se esqueceu da sua ideia inicial, bastante importante para fazer o efeito circuito no seu texto. Imagine você costurando sua roupa, cada “costurada” é a inserção de todos esses elementos citados acima, já aquele ponto reforçado dado no final da costura é a retomada da tese, ou seja, é o elemento que faz a interligação master de todo o seu texto!

Eai, deu para entender melhor sobre esses elementos comuns a toda redação nota mil? Agora você com certeza não vai correr risco nenhum de ter um ano de treino de redação jogado no lixo por que a partir de hoje seu treino terá como principal foco o desenvolvimento de todos esses elementos pelo texto!