Saiba o que chega na Netflix neste mês de maio!

Neste mês de maio, a Netflix vem com um catálogo cheio de coisas novas para assistir. Pensando que estamos todos de quarentena e podemos aproveitar o tempo livre assistindo algo, este é um ótimo momento.



Se você é fã de séries, Outlander chega com tudo com sua quarta temporada, enquanto Gotham e Billions partem para a quinta temporada, mostrando que quando a série faz sucesso, tem que ter um monte mesmo!



Já com relação aos filmes, os destaques ficam com Ilha do Medo, com Leonardo Di Caprio, Ted, com Mark Wahlberg, e o clássico de terror Psicose, de 1960.



Com isso, confira tudo o que a Netflix terá para oferecer de novidade neste mês de maio.



SÉRIES



Hollywood (1/5/2020)



Criada por Ryan Murphy e Ian Brennan, esta minissérie acompanha um grupo de atores e diretores que sonham com o sucesso na Hollywood do pós-guerra. Custe o que custar.



White Lines (15/5/2020)



Com a morte repentina de seu irmão, Zoe abandona a vida tranquila em Manchester e viaja para Ibiza em busca da verdade.



The Eddy (8/5/2020)



Em um bairro animado de Paris, o dono de um clube de jazz lida com o dia a dia dos negócios e os perigos da cidade. A série é dirigida pelo vencedor do Oscar® Damien Chazelle (La La Land), pelo vencedor do Emmy® Alan Poul (Crônicas de San Francisco), por Houda Benyamina (Divinas) e por Laïla Marrakchi (Le Bureau des Légendes).



Noite Adentro (1/5/2020)



Os passageiros de um voo noturno de Bruxelas fazem o que for preciso para sobreviver quando o sol começa a destruir tudo o que toca.



Batalha das Flores (18/5/2020)



Nesta competição, equipes de floristas, escultores e paisagistas colocam seu talento à prova na criação de instalações florais extravagantes.



Control Z (22/5/2020)



Solitária e observadora, Sofía está empenhada em descobrir quem está revelando os segredos dos alunos de sua escola nas redes sociais.



Space Force (29/5/2020)



Esta divertida série acompanha a formação de uma nova divisão das Forças Armadas dos EUA. Criada por Greg Daniels e com Steve Carell no elenco.







Mulheres poderosas







Valéria (8/5/2020)



Com problemas na vida conjugal e profissional, a escritora Valéria conta com o apoio de suas três melhores amigas nesta série espanhola baseada nos livros de Elísabet Benavent.



Doces Magnólias (19/5/2020)



Desde o fim de seu casamento, Maddie Townsend lida com os três filhos, o marido infiel e um pretendente que está na boca do povo. É mulher-polvo que se diz?



Supermães: Temporada 4 (6/5/2020)



Tudo pode mudar quando as mães resolvem se impor por seus filhos, seus parceiros e suas carreiras. Mas, acima de tudo, por elas mesmas.







Para os fãs de história







Outlander: Temporada 4 (11/5/2020)



Claire e Jamie reconstroem a vida na Carolina do Norte à beira da Revolução Americana. Brianna e Roger fazem uma descoberta alarmante.



História: Direto ao Assunto (22/5/2020)



Aulas curtas de história usam infográficos e imagens de arquivo para falar sobre avanços da ciência, movimentos sociais e descobertas que mudaram o mundo.



Índia Catalina (16/5/2020)



O conquistador espanhol Pedro de Heredia traiu o povo dela e partiu seu coração. Anos depois, a índia Catalina reaparece na vida dele em busca de vingança.







Novas temporadas







Billions: Temporada 5 (4/5/2020)



De um lado, um procurador federal ambicioso. Do outro, um magnata e mago do mercado financeiro. Em jogo, bilhões de dólares.



Disque Amiga para Matar: Temporada 2 (8/5/2020)



Com gente nova no pedaço e a detetive Pereza à espreita, Jen e Judy precisam se unir mais do que nunca para abafar um grande segredo.



Sunset – Milha de Ouro: Temporada 2 (22/5/2020)



O reality com os corretores dos imóveis mais sofisticados de Los Angeles volta para a temporada 2 documentando suas vidas, seus anúncios requintados e os clientes famosos.



Restaurantes em Risco: Temporada 2 (8/5/2020)



A missão continua para os especialistas: salvar restaurantes. Com um pouco de estímulo e muita reforma, milagres podem acontecer.



Dinastia: Temporada 3 (23/5/2020)



Na terceira temporada, esta releitura da famosa novela americana dos anos 1980 escancara as disputas de poder entre duas das famílias mais ricas dos EUA.



Bordertown: Temporada 3 (11/5/2020)



Preocupado com o futuro da família e uma série de novos crimes, Kari ainda precisa enfrentar alguém que parece conhecer muito bem seus casos anteriores.



Mágica para a Humanidade: Temporada 3 (15/5/2020)



Ele está de volta, para tirar um coelho da… pinhata? Justin Willman sempre surpreende com suas habilidades ilusionistas que encantam, divertem, enganam e desconcertam.



Gotham: Temporada 5 (13/5/2020)



Heróis e vilões lutam para sobreviver, e Bruce Wayne fica mais próximo de seu destino na temporada final de Gotham.







FILMES







Ilha do Medo (1/5/2020)



Teddy Daniels vai investigar o desaparecimento de um paciente em um hospital psiquiátrico para criminosos e é tomado por estranhas visões. Com Leonardo DiCaprio e Mark Ruffalo.



Dias sem fim (1/5/2020)



Condenado à prisão perpétua, um jovem reflete sobre as pessoas, as circunstâncias e o sistema que o levaram ao caminho do crime.



Você nem imagina (1/5/2020)



Tímida e estudiosa, Ellie é contratada pelo meigo, atlético e pouco articulado Paul com a missão de ajudá-lo a conquistar uma garota muito popular na escola. Mas a nova e improvável amizade entre os dois se complica quando Ellie descobre sentir atração pela mesma menina.



Um Crime para Dois (22/5/2020)



À beira da separação, um casal é suspeito de assassinato. É melhor eles correrem para descobrir o verdadeiro culpado e se safar da acusação.



A Missy Errada (13/5/2020)



Tim acha que convidou a garota dos sonhos para uma temporada no Havaí. O problema é que, sem querer, chamou a menina errada.



Paixão Obsessiva (28/5/2020)



Tomada pelo ciúme, uma mãe arquiteta um perigoso plano para arruinar o novo relacionamento do ex-marido. Com Katherine Heigl.



Ted (22/5/2020)



Depois de ganhar vida, um ursinho de pelúcia desbocado e baladeiro faz de tudo para impedir que seu dono se case com a namorada. Com Mark Wahlberg, que estreou em março, pela Netflix, o filme Troco em Dobro.



O Vendedor de Sonhos (1/5/2020)



Baseado no livro de Augusto Cury, o filme acompanha a inusitada amizade entre um psicólogo deprimido e um mendigo, que se unem para fazer o bem.



Férias Frustradas (1/5/2020)



A família Griswold sai em uma viagem pra lá de atrapalhada. Com Christina Applegate e Ed Helms.







Para os fãs de super-heróis







Batman vs Superman: A Origem da Justiça (1/5/2020)



Cada vez mais poderoso, o Superman entra em rota de colisão com Batman. Quem ganha com isso é Lex Luthor.



Hulk (22/5/2020)



A experiência do doutor Bruce Banner não deu certo. Agora, toda vez que perde o controle, ele se transforma em um monstro verde tomado pela raiva.



Batman Begins (1/5/2020)



Após o assassinato dos pais, Bruce Wayne é treinado por uma organização secreta e volta a Gotham para combater o crime disfarçado de homem-morcego.



Batman – O Cavaleiro das Trevas Ressurge (1/5/2020)



Novos inimigos, como a Mulher-Gato e Bane, ameaçam Gotham. Agora, o bilionário Bruce Wayne tem de voltar à ativa na pele de seu alter ego, Batman.







Mais ação



Desejo de Matar (10/5/2020)



Depois de ter a mulher e a filha brutalmente atacadas por criminosos, o cirurgião Paul Kersey decide fazer justiça com as próprias mãos. Com Bruce Willis.



Noite Sem Fim (1/5/2020)



Um gângster aposentado precisa voltar à ativa após um desentendimento entre seu chefe (e melhor amigo) e seu filho. Com Liam Neeson, Ed Harris e Joel Kinnaman.



Despedida em Grande Estilo (17/5/2020)



Depois de perder a aposentadoria em um golpe, três amigos resolvem roubar um banco. O problema vai ser escapar do FBI. Com Morgan Freeman, Michael Caine e Alan Arkin,







Para os fãs de terror







Psicose (22/5/2020)



Depois de roubar um monte de dinheiro e fugir em busca de uma vida nova, uma funcionária de uma imobiliária acaba se refugiando no sinistro Hotel Bates neste clássico de 1960.



Annabelle (26/5/2020)



Ele achou o presente perfeito para a mulher: uma boneca linda e rara. Mas a alegria dura pouco.



Sobrenatural: A Origem (1/5/2020)



A vidente Elise Rainier tenta ajudar uma jovem a entrar em contato com o espírito da mãe, mas acaba libertando o demônio que vai atormentar a garota.







DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS







Maior Viagem: Uma Aventura Psicodélica (11/5/2020)



Neste documentário divertido sobre a história dos psicodélicos, celebridades relembram suas viagens alucinógenas mais marcantes com animações, encenações e muito mais.



Condenados pela Mídia (11/5/2020)



Esta série documental analisa como a mídia pode ter influenciado os vereditos dos maiores julgamentos da história.



Ben Platt – Ao Vivo em NY (20/5/2020)



O ator e cantor Ben Platt, da série The Politician, se apresenta em um show lotado no Radio City Music Hall, em Nova York.



Somebody Feed Phil: Temporada 3 (29/5/2020)



Phil Rosenthal, criador de Everybody Loves Raymond, viaja pelo mundo experimentando novos sabores e vivenciando diferentes culturas.



Human Nature (15/5/2020)



Graças aos avanços da ciência, nós já podemos reescrever o nosso próprio DNA. Mas será que isso é uma boa ideia?



Cracked Up – A História de Darrell Hammond (1/5/2020)



O humorista Darrell Hammond relata os abusos que sofreu na infância e a luta contra a depressão, até receber ajuda médica para encarar o passado.







Comédias stand-up







Jerry Seinfeld: 23 Hours To Kill (5/5/2020)



Jerry Seinfeld volta ao palco para fazer novas observações (e reclamações) bem-humoradas sobre a vida cotidiana neste stand-up gravado em Nova York.



Patton Oswalt: I Love Everything (19/5/2020)



Em seu novo especial de stand-up, Patton Oswalt homenageia Bob Rubin, uma de suas maiores influências.



Hannah Gadsby: Douglas (26/5/2020)



Um novo especial de stand-up da comediante australiana Hannah Gadsby, de Nanette.







CRIANÇAS E FAMÍLIA







Luccas Neto em: Acampamento de Férias 2 (4/5/2020)



Luccas Neto e amigos vão ter de enfrentar um grupo de rivais habilidosos e, de quebra, lidar com uma chefe nem um pouco amigável.



Go! Go! Cory Carson: Chrissy (1/5/2020)



A família Carson vence um concurso de talentos com uma dança que Cory criou. Mas, quando “a Chrissy” vira moda, todos os olhares se voltam para a irmã dele!



She-Ra e as Princesas do Poder: Temporada 5 (15/5/2020) )



As princesas se preparam para enfrentar o Mestre da Horda e seu implacável exército. Adora confronta sua maior adversária de todos os tempos: ela mesma.



PJ Masks – Heróis de Pijama: Temporada 2 (7/5/2020)



Os PJ Masks precisam encontrar maneiras criativas de impedir que os vilões dominem a cidade com suas novas geringonças.



Aventuras sobre trilhos



Thomas e Seus Amigos – Visitando a Rainha (1/5/2020)



Para participar de uma celebração da realeza em Londres, Thomas e sua turma enfrentam uma verdadeira corrida de obstáculos e confusões.



Thomas e Seus Amigos – Feira de Novidades (1/5/2020)



Thomas e sua turma têm de correr para completar todas as tarefas antes da abertura da feira de tecnologia em Sodor.



Thomas e Seus Amigos – O Futuro Chegou (1/5/2020)



Thomas e a turma temem ser substituídos por novas invenções. Agora, vão provar que são úteis em uma nova missão.







ANIME



Dorohedoro (28/5/2020)



Desmemoriado, Caiman conta com a ajuda da jovem Nikaido para tentar matar o feiticeiro responsável pela maldição que o deixou com cabeça de lagarto.



Scissor Seven: Temporada 2 (7/5/2020)



Cabeleireiro de dia, assassino de aluguel à noite. Além de ganhar pouco, há controvérsias quanto ao seu talento, mas ele está de volta para a temporada 2.