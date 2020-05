Saiba o que rolou entre Anitta e novo affair, Gui Araújo

Anitta não perde tempo não, Brasil! Ao que tudo indica, a cantora já está vivendo um novo affair, menos de um mês depois do término com o empresário Gabriel David.



Ela estava namorando com o rapaz até meados de 21 de abril, até que o colunista Leo Dias informou que ela estava solteira novamente. Logo depois, a estrela já surgiu de ‘conversinha’ com outra pessoa, o que deu o que falar nas redes sociais.



Anitta não tem problema em mostrar seus casos amorosos na web, portanto com o felizardo da vez, Gui Araújo, não foi diferente. A artista deixou tudo público mesmo, inclusive as investidas iniciais dos dois e, agora, vem postando cada dia mais registros com o boy.



Mas quem é ele? Como tudo começou? Calma, nós do OFuxico contamos tudo para você.







Quem é Gui Araújo



Que Gui Araújo é um gato, nós não temos dúvida. Mas o paulistano de 31 anos também é modelo, músico, influenciador digital, apresentador e mestre em polêmicas.



Ele já participou duas vezes do reality show De Férias Com O Ex Brasil, da MTV, que é conhecido por ter muitas tretas e pegação e, é claro, que com Gui não foi diferente.



Inclusive, ele já namorou com Gabi Brandt após sua primeira participação, mas o relacionamento foi bastante turbulento e o rapaz foi acusado de trair a ex muitas vezes. Atualmente, ela é a esposa de Saulo Poncio, da banda Um44k.



Já na segunda temporada da atração, ele começou a namorar Catherine Bascoy, que já viveu um affair com Neymar, que, por sua vez, já ficou com Anitta, dizem os boatos. Eita, que rolo!



Ainda Gui acrescenta muitos outros crushes conhecidos na lista, como Vitoria Belatto, também do De Férias Com O Ex, e a ex-panicat Aricia Silva. Tudo com direito a muito bafafá…











Revelação



Como Anitta também adora dar o que falar, combinando bastante com esse jeito desinibido de Gui Araújo, o casal logo daria ‘match’ e a cantora percebeu isso logo de cara.



Em live que fez com Mauricio Meirelles, a morena não titubeou e, destemida, resolveu falar na transmissão ao vivo mesmo que ficaria com o boy, que adorou a notícia e já ficou atento para aproveitar a oportunidade.











Investida de Anitta



Anitta, que não é boba nem nada, não ficou só no ‘falatório’ esperando a iniciativa de Gui Araújo e já foi logo dando ela mesma a investida.



Após ver que o influenciador tinha mostrado um edredom do Bob Esponja em seus stories do Instagram, a cantora logo viu nisso a possibilidade de puxar um assunto e dar a abertura que faltava.



“Oi. Onde compra aquela roupa de cama do Bob Esponja que você postou no Stories?”, questionou ela.



“Te conto, mas não acha melhor experimentar antes?”, respondeu o participante do De Férias Com o Ex, todo safadinho.



Em outro momento, Anitta então ‘partiu para o ataque’, vendo que estava sendo correspondida pelo homem. Nos comentários de uma foto em que Gui aparecia apenas de roupão, a cantora deu mais uma de suas ‘indiretas’.



“Estou querendo um roupão igual, você prefere tirar para eu experimentar antes também?”, disse ela, em referência a resposta anterior.



A temperatura só subiu depois dessa!











Convite



Gui Araújo também não ficou só na ‘espera’, não, e resolveu logo tentar a sorte com a artista. Em um post que ela fez com a legenda “Não tem para onde ir agora que a casa do BBB acabou? Vem para minha”, o rapaz não perdeu tempo e aceitou o ‘convite’.



“Posso ir já?”, questionou ele.



“Está cumprindo a quarentena direitinho? Se estiver…”, respondeu ela prontamente.



E não é que ele estava?!











Ele foi



Já que Anitta chamou, Gui Araújo foi, mesmo em meio à quarentena e eles nem esconderam nada disso.



Depois de o papo entre eles ter acontecido na frente dos fãs, nem tinha porque esse rolo ficar no sigilo, não é mesmo?! Por isso, eles logo fizeram transmissão ao vivo, vídeo juntos, tiraram foto, criaram TikTok… vixi, pelo que indica os dois estão em sintonia mesmo.



Com tanto registro junto desse encontro e com a permanência de Gui na casa de Anitta, parece que o negócio está sério…



Confira alguns deles:



















Indireta da ex



Mas como as duas partes desse casal adoram se envolver em uma polêmica, é claro que o relacionamento (se é que podemos chamar assim) já está dando o que falar.



A ex de Gui Araújo, Catherine Bacoy, resolveu ‘colocar a boca no trombone’ e, concordando com as críticas de alguns internautas sobre o modelo ter furado a quarentena só para ir para a casa de Anitta, ela aproveitou para soltar uma bomba.



A moça contou que o ex tinha dado uma bronca nela por supostamente ter saído em meio à pandemia de coronavírus e o chamou de hipócrita por isso, além de também revelar que não sabia que ele estava com Anitta, o que foi chocante, já que até dois dias atrás ele dizia que ainda amava a ex e corria atrás dela.



Opa, acho que essa história ainda vai render…