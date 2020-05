saiba quais são as cinco competências que garantem a nota máxima na redação – Notícias Concursos

Todo desafio exige uma preparação prévia e com a redação do Enem isso não é diferente, até por que, podemos facilmente compará-la a uma olimpíada em que há primeiro, segundo e terceiro lugar ,e para alcançar qualquer uma dessas posições, o atleta precisa ter um período de preparação prévio focado nas habilidades e aptidões que este desafio vai exigir do dele. Com a nossa preparação para chegar no dia da prova e mandar bem na redação não é diferente, pois o nosso cérebro deve ser treinado e preparado com base nas competências que ele precisa desenvolver para cumprir todos os requisitos de uma nota mil.Confira agora as cinco competências da redação Enem:

Competência 1: demostrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa

Nessa competência, é esperado que o aluno apresente aptidão para com norma culta, sendo capaz de fazer o uso correto dos verbos, concordância nominal e verbal, pontuação bem alocada, regência, separação silábica, compreender quando usar quando não usar a iniciação com letras maiúsculas e minúsculas e saber escolher bem as palavras no que tange ao seu contexto. Aqui ainda entra a questão da língua falada e a língua e a língua escrita, ou seja, será descontado ponto do aluno que fizer uso de gírias ou “internetês” : “vc”, tbm”, “ss” e etc.

Competência 2: compreender a proposta da redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo

Um pouco grande essa não é ? Mas não tem mistério! Em resumo, é a capacidade do candidato fazer menções a outras áreas do conhecimento que tenham relação com o tema e ainda fazê-lo argumentando sem fugir do tema. Essa competência se trata daquelas citações e alusões que devem ser apresentadas ao longo do texto com a finalidade do mesmo não ficar limitado ao senso comum, ou seja, o corretor quer ver que você vai além do conhecimento empírico e que além disso, consegue usar esses conhecimentos para construir uma boa argumentação sem tangenciar o tema – quando a proposta quer que você disserte sobre uma coisa e no decorrer do texto você acaba falando de outra totalmente diferente.Lembre-se, ainda, que compreender os limites estruturais de uma dissertação argumentativa também se trata de ser impessoal na hora de escrever.

Competência 3: selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista

Eita que essa tem palavras demais não é mesmo? Mas vamos lá : Na competência 3 o examinador vai analisar se você sabe pegar uma série de informações e realocá-las no seu texto de forma organizada e de forma que saiba defender a sua tese. Pois é, a tese é o seu ponto de vista, ou seja, não basta você saber mil e uma informações, alusões, citações, músicas e filmes e diversos outros conhecimentos se você não souber usá-los de maneira que, no decorrer do texto, sirvam como embasamento para a defesa do seu ponto de vista.Então saiba selecionar bem as informações que você irá usar, veja quais tem uma relação direta com o seu ponto de vista e coloque-as no seu texto.

Competência 4: demonstrar conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação

Aqui entra, basicamente, a questão dos conectivos que devem ser usados da maneira correta e diversificada com a finalidade de promover coesão e coerência ao texto. Trata-se também do candidato colocar o tópico frasal no texto – ideia central- e a partir dele desenvolver as ideias secundárias que devem estar bem interligadas com períodos de orações bem estruturadas, evitando repetições desnecessárias- que prejudicam a coesão.

Competência 5: elaborar proposta de intervenção para o problema abordado e que respeite os direitos humanos

A última competência – não menos importante, com certeza!- fica por conta da proposta de intervenção que o participante deve elaborar a fim de solucionar o problema abordado no decorrer de todo o texto.Vale destacar que essa proposta não deve ser feita de forma aleatória, pois dentro dessa competência,ainda há uns requisitos a cumprir para a obtenção da nota máxima – 200. Dessa forma, é necessário que a mesma contenha um agente de intervenção, a ação desse agente, o meio de executar a ação, a finalidade, e ainda, o detalhamento dessa proposta. Se ao menos um desses elementos não forem colocados na conclusão, o corretor terá a intervenção como uma proposta incompleta e o candidato perde pontos. Por isso, na hora de escrever, certifique-se de sua conclusão está cumprindo com todos os requisitos.

Pronto para alcançar a linha de chegada? Se a resposta é sim, compartilha esse post para as pessoas que você conhece que irão prestar o exame, mostre para elas no que elas devem embasar sua preparação para a tão sonhada nota mil na redação, tenho certeza que enquanto seu cérebro estiver “malhando”, focado nessas competências, as chances de você chegar ao primeiro lugar no pódio serão muitos maiores! Bons estudos!