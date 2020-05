Saiba quem é OBRIGADO a declarar o IRPF até junho – Notícias Concursos

O contribuinte tem até o dia 30 de junho para fazer a declaração de imposto de renda. Contudo, nem todas as pessoas precisam enviar o formulário online do IRPF 2020.

Neste ano, a expectativa é a de que mais de 32 milhões de pessoas transmitam a sua declaração do IRPF 2020. Em 2019, foram enviadas 30,677 milhões de declarações.

Além disso, quem for obrigado a mandar o formulário e não o fizer até 30 de junho será multado. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74, mas a quantia pode chegar a 20% do imposto devido.

Quem tem que declarar IRPF 2020?

Para ser obrigado a declarar o IRPF 2020 é preciso atender a uma das seguintes condições:

Ter recebido mais de R$ 28.559,70 de renda tributável no ano de 2019, podendo ser de aluguéis, aposentadoria, salários, entre outros;

Ter recebido mais de R$ 40 mil isentos em 2019, mesmo que esse valor já tenha sido tributado na fonte;

Ganhou dinheiro ao vender um imóvel ou outro bem;

Vendeu ou comprou ações na bolsa;

Tem prejuízo rural a ser compensado no ano-calendário de 2019;

Ganhou mais de R$ 142.798,50 em agricultura ou outra atividade rural;

Possuía bens, que valiam mais de R$ 300 mil, em 2019;

Usou a isenção de IR para vencer e comprar um imóvel em um prazo de até 180 dias.

Para mais informações sobre a declaração de IRPF 2020 podem ser obtidas no site: https://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf.

IRPF 2020: Receita divulga quantas pessoas ainda precisam declarar

Mesmo diante da pandemia do coronavírus, o governo não adiou nem adiantou o prazo para declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF 2020).

O prazo para declaração do IRPF foi prorrogado até 30 de junho. Recomenda-se não deixar para declarar a renda em cima da hora, correndo o risco de fazer às pressas e declarar dados errados e acabar tendo que pagar multas.

A estimativa da Receita Federal é receber mais de 32 milhões de declarações de IRPF este ano. Porém, até as 11h desta segunda-feira, 30 de março, foram recebidas apenas 8.195.164 declarações.

Levando em consideração o número estimado, ainda foram recebidas poucas declarações. Especialistas recomendam usar o tempo da quarentena em casa para fazer a declaração. Mas antes de se preocupar, é preciso verificar se você faz parte do perfil de contribuintes que devem declarar os ganhos do último ano.

De acordo com a receita federal, as pessoas que devem fazer a declaração do IRPF são:

Brasileiros que tiveram rendimento tributável com valor igual ou acima de R$ 28.559,70;

Rendimentos tributáveis e não tributáveis vindo direto da fonte com valor igual ou acima de 40.000,00;

Brasileiros que chegaram a ter renda com valor igual ou acima R$ 142.798,50;

Quem passou a ter posse de bens cujo o seu valor seja igual ou maior a R$ 300.000,00;

Teve algum ganho de capital sobre alienação de bens e direitos;

Cidadãos que chegaram a fazer ações na bolsa de valores, mercados futuros ou atividades correlacionadas;

Cidadãos residentes em áreas rurais que tenham interesse em fazer alguma compensação de prejuízos ou perdas relacionadas ao ano anterior.

Estas pessoas devem ficar atentas e fazer o download do programa que realiza declaração de renda em seu computador. Neste programa serão imputadas as documentações referentes aos ganhos e investimentos no último ano.

