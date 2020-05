Saída de Everton Cebolinha pode representar alívio necessário ao Grêmio em meio à pandemia

O Tricolor Gaúcho possui uma estimativa de vendas no valor de R$ 88 milhões nesta temporada, e os prejuízos financeiros por conta da pandemia da Covid-19 deve fazer com o clube tenha ainda mais necessidade de arrecadar através de seus atletas.

O jogador com maior valor de mercado na equipe é Everton Cebolinha. Recentemente, a Gazzeta dello Sport, da Itália, voltou a noticiar o interesse do Napoli no atacante. A equipe estaria disposta a pagar 25 milhões de euros, segundo informa o Correio do Povo.

O Grêmio já recusou uma proposta de 45 milhões de euros vinda da China no ano passado

. Mas o valor de oferecido atualmente pode ser suficiente, já que o Euro está valorizado.

Everton estreou no Grêmio em 2014. Desde então, fez 270 partidas pelo clube, marcando 69 gols e dando 30 assistências. O jogador de 24 anos ganhou maior destaque nas temporadas de 2018 e 2019, o que o levou a seleção brasileira, onde tem tido presença constante desde então.