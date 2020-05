SAIU! EDITAL EBSERH 2020 abre 67 vagas em estágio

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) faz saber aos interessados sobre um novo processo seletivo. O objetivo, de acordo com o edital, é selecionar estudantes de nível superior para estágio na administração central da instituição.

Logo, no total, serão contratados 67 graduandos dos cursos de 27 áreas, incluindo Administração, Tecnologia da Informação em diversas subespecialidades, Jornalismo, Psicologia, Enfermagem, Direito, complementação Pedagogia e Publicidade e Propaganda, dentre outras.

Veja também: Concurso EBSERH 2020: Empresa começa preparativos de novo edital!

De acordo com informações da EBSERH, O trabalho começará após a normalização do estado de calamidade instituído em decorrência da pandemia do coronavírus. Ademais, das 67 vagas iniciais, será formado um cadastro reserva, de modo que eventualmente mais estudantes possam ser chamados.

“Nesse momento de enfrentamento à Covid-19, não iremos expor nossos estagiários a nenhum risco de contaminação, e por isso mesmo, para a primeira fase da seleção optou-se pela prova online. A segunda fase, etapa das entrevistas, conforme cronograma publicado, será com data a definir e ocorrerá só após a normalização do estado de calamidade instituído por conta do coronavírus. Portanto, as atividades dos selecionados iniciarão apenas pós-pandemia”, pontuou o diretor de Gestão de Pessoas da Ebserh, Rodrigo Barbosa.

Pré-requisitos

Ter idade mínima de 16 anos;

Estarem matriculados e frequentando o curso superior;

Disponibilidade para estagiar por, no mínimo, seis meses;

Não estar cursando o último semestre no momento da convocação;

Ter cursado, no mínimo, 50% das disciplinas.

Processo seletivo EBSERH

De acordo com o edital, a seleção para estágio na Ebserh será composta por três etapas:

Análise de requisitos; Prova objetiva e discursiva online; Avaliação de competências por meio de entrevista.

Por outro lado, a Ebserh ressalta que, levando em conta o risco de contágio pelo novo coronavírus e as medidas de isolamento social, a convocação dos aprovados só ocorrerá após a normalização das atividades suspensas.

Inscrições

Enfim, as inscrições. Os interessados em participar poderão fazer a inscrição até o dia 22 de maio através do site da Super Estágios, instituição responsável pelo processo seletivo. O cadastro, de acordo com a EBSERH, é gratuito para estudantes vinculados a instituições públicas e privadas.

Portanto, o cronograma do processo seletivo será da seguinte forma: