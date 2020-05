Saiu EDITAL: Governo do Estado da Paraíba abre 439 vagas em todos os níveis

O Governo do Estado da Paraíba, divulgou a abertura via Secretaria de Estado da Saúde (SES), Secretaria de Estado da Administração (Sead) e da Escola de Serviço Público (Espep), no edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 439 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior para combate a pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus).

As oportunidades são para cargos:

Farmacêutico (10);

Assistente Social (8);

Fonoaudiólogo (4);

Bioquímico (9);

Enfermeiro (10);

Fisioterapeuta (10);

Médico Diarista Adulto UTI Adulto – HC (4);

Médico Diarista Enfermaria Adulto – HC (10);

Médico Emergencista (28);

Médico Infecto (4);

Médico Intensivista Adulto (28);

Nutricionista (4);

Odontólogo (2);

Psicólogo (10);

Técnico de Enfermagem (50);

Técnico de Laboratório (9);

Técnico de Informática (10);

Técnico em Radiologia (12);

Auxiliar de Farmácia (10);

Digitador (2);

Maqueiro (25);

Operador de Lavanderia (10);

Recepcionista (25);

Auxiliar de Cozinha (8);

Auxiliar de Serviços Gerais (90);

Copeiro (7);

Cozinheiro (4);

Despenseiro/Auxiliar de Cozinha (6);

Segurança Institucional – Apoio (30).

Os salários oferecidos variam entre R$ 100,00 a R$ 1.800,00, por carga horária de 24 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59min do dia 21 de maio de 2020, no endereço eletrônico oficial do Portal da Cidadania. Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

O certame consistirá com apenas prova de títulos (caráter classificatório), prevista para ocorrer nos dias 22, 23, 25 e 26 de maio de 2020. A seleção é válido por 03 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

