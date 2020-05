Saldo FGTS 2020: aprenda como consultar valor disponível em suas contas

Por conta da pandemia do novo coronavírus, milhares de trabalhadores registrados formalmente vão poder sacar o valor de um salário mínimo vigente (R$1.045) nas suas contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O saldo da conta do trabalhador poderá ser consultado sem sair de casa, de forma online.

Através da internet, o trabalhador poderá consultar o extrato, saldo em contas, bem como demais procedimentos liberados pelo Governo. As informações poderão ser consultadas através do aplicativo oficial do FGTS, bem como o site oficial da Caixa.

Os próximos pagamentos vão ser pagos com o valor de R$1.045 por conta, seja ela ativa (emprego atual) ou inativa (empregos antigos). Segundo o governo, o trabalhador poderá somar os valores em suas várias contas até chegar o total de R$1.045.

Como fazer a consulta ao saldo do FGTS?

Para saber o valor disponível da conta do FGTS, é necessário entrar no site da Caixa ou baixar o aplicativo do FGTS, disponível para celulares tablets. Após isso, o usuário deverá acessar o site da Caixa, será pedido para que você insira o número do NIS (Número de Identificação Social) ou o CPF e depois clique em cadastrar a senha. Quando fizer o cadastro da senha, leia o regulamento que vai aparecer na tela e clique em aceito. Após isso, preencha com os dados pessoais que serão requeridos. Para finalizar o cadastro, crie uma senha com no máximo 8 dígitos, misturado letras e números e confirme. Por fim, você retornará para a tela inicial, onde deve colocar os dados do login que você acabou de criar.

Aqueles que já possuem cadastro deve utilizá-lo para fazer login no site ou no app.

Caso você não consiga ter acesso ao site da Caixa ou ao aplicativo FGTS, você pode entrar em contato pelo telefone ligando para o número 0800 724 2019 ou, em último caso, ir até uma agência do banco.

Como sacar o FGTS?

Segundo o Governo Federal, o saque do FGTS em 2020 poderá ser feito através de agências da Caixa Econômica Federal, lotéricas e caixas eletrônicos. Vale lembrar que, para evitar a aglomeração nesses locais, o banco orienta a transferência do dinheiro através do aplicativo do FGTS.

O Aplicativo do FGTS pode ser baixado de maneira gratuita nas lojas virtuais Google Play e Apple Store. Após instalação, o trabalhador vai precisar apenas realizar um cadastro na plataforma para, em seguida, ter acesso à todas as suas funcionalidades, incluindo consulta ao saldo/extrato da conta e quais as modalidades disponíveis.

