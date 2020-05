Salto preocupante: Dívida do Palmeiras com a Crefisa aumenta R$ 30 milhões em um ano

Em apenas uma temporada, a dívida em aberto entre Palmeiras e Crefisa, patrocinadora master do clube paulista, cresceu em quase R$ 30 milhões. Sob novo formato, a parceria prevê que o Alviverde terá que devolver todo o valor investido pela empresa na contratação de jogadores, ao final de seus respectivos vínculos ou quando forem negociados.

De acordo com a apuração do Globoesporte, o débito total estava em R$ 142,6 milhões ao fim de 2018, mas saltou para para R$ 172,1 milhões na temporada passada. Além de juros e encargos tradicionais, a explicação para o aumento no valor está no aporte da patrocinadora à contratação do atacante Carlos Eduardo, que hoje sequer integra o elenco profissional alviverde. Ainda de acordo com o Verdão, outros R$ 4 milhões foram emprestados pela Crefisa para custos da contratação de Lucas Lima (luvas, bonificações, etc), jogador que chegou à Academia em 2018.

Vasco v Palmeiras – Brasileirao Series A 2019

Questionada sobre o tema, a diretoria alviverde explica que a empresa está coberta com a possibilidade da venda futura de ativos do clube, e que o alto valor da dívida em aberto já poderia ter sido abatido com negociações de referências do elenco como Dudu e Bruno Henrique, mas que o clube optou por mantê-los pelo sonho de voltar a conquistar a Libertadores da América.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.