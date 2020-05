Sam Lloyd, ator de Scrubs, faleceu vítima de câncer

O ator americano Sam Lloyd, conhecido por seu trabalho na série Scrubs como o advogado Ted Bucklan, faleceu aos 56 anos, dia 30 de abril, depois de uma longa batalha contra o câncer.

Vários atores do extinto seriado expressaram nas redes sociais sua tristeza pela partida de Lloyd.

Bill Lawrence, criador do programa, foi uma das primeiras pessoas a lamentar sua morte: “Pensando muito em Sam Lloyd hojey. Realmente um cara muito amável e doce. Muitos sentirão sua falta”.

Zach Braff, protagonista de Scrubs, também foi ao Instagram comentar a notícia:

“Descanse em paz, um dos atores mais engraçados com quem tive a alegria de trabalhar. Sam Lloyd me fez rir alto toda vez que fizemos uma cena juntos. Ele não poderia ter sido um homem mais gentil. Sempre apreciarei o tempo que passei com você, Sammy”, escreveu.







Sam Lloyd nasceu em 1963 em Weston, Vermont, e é sobrinho do ator Christopher Lloyd, de De volta para o Futuro.

Christopher chorou a morte do sobrinho e disse que ele partiu depois de uma ‘heróica’ batalha contra o câncer.

Em janeiro de 2019, Lloyd foi diagnosticado com um tumor cerebral inoperável, que posteriormente se revelou um câncer de pulmão metastático que se espalhou para seu fígado, coluna vertebral e mandíbula.

Sua esposa Vanessa deu à luz seu primeiro filho, Weston, na época em que Lloyd recebeu seu diagnóstico.

Além de suas múltiplas aparições na televisão, ele também é lembrado por ser membro do grupo à capela, The Blanks, com quem lançou dois álbuns.