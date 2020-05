Aprovada em sessão extraordinária da Câmara de Penedo, o prefeito Marcius Beltrão sancionou nesta última quinta-feira, 28 de maio, a lei que modifica a estrutura administrativa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto.

O SAAE Penedo passa a ter a seguinte estrutura básica a partir de agora:

I. Diretoria Geral:

a) Assessoria Jurídica;

b) Gerência de Comunicação;

1. Coordenação de Atendimento;

c) Coordenação de TI;

d) Controladoria Interna;

e) Ouvidoria;

II. Diretoria Operacional:

a) Gerência de Operação e Manutenção;

1. Coordenação de Operação de Sistemas;

2. Coordenação de Manutenção de Rede:

b) Gerência de Engenharia e Planejamento;

c) Gerência Comercial;

1. Coordenação de Cadastro e Emissão;

2. Coordenação de Operações Comerciais;

d) Gerência de Meio Ambiente e Segurança do Trabalho;

e) Gerência de Tratamento e Laboratório;

1. Coordenação de Tratamento;

2. Coordenação de Laboratório.

III. Diretoria Corporativa:

a) Gerência Financeira;

b) Gerência Administrativa;

1. Coordenação de Compras e Almoxarifado;

2. Coordenação de Recursos Humanos;

3. Coordenação de Transportes;

4. Coordenação de Licitação e Contratos;

5. Coordenação de Serviços Gerais e Patrimônio.

c) Gerência de Contabilidade.

QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO DO SAAE

1

DIRETOR GERAL

C-1 R$4.000,00

1

DIRETOR OPERACIONAL

C-2 R$8.000,00

1

DIRETOR CORPORATIVO

C-2 R$8.000,00

1

ASSESSOR JURÍDICO

C-3 7.000,00

1

CONTROLADOR INTERNO

C-3 R$7.000,00

1

GERENTE DE COMUNICAÇÃO

C-4 R$5.000,00

1

GERENTE DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO

C-4 R$5.000,00

GERENTE DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO

TRABALHO

C-4 R$5.000,00

1

COORDENADOR DE TI

C-5 R$4.000,00

1

COORDENADOR DE MANUTENÇÃO DE REDE

C-5 R$4.000,00

OUVIDOR

C-5 R$4.000,00

QUADRO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS DO SAAE



01 GERENTE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO FG-1 R$2.500,00

01 GERENTE COMERCIAL FG-1 R$2.500,00

01 GERENTE DE TRATAMENTO E LABORATÓRIO FG-1 R$2.500,00

01 GERENTE FINANCEIRO FG-1 R$2.500,00

01 GERENTE ADMINISTRATIVO FG-1 R$2.500,00

01 GERENTE DE CONTABILIDADE FG-1 R$2.500,00

01

COORDENADOR DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS

FG-2 1.800,00

01 COORDENADOR DE CADASTRO E EMISSÃO FG-2 R$1.800,00

01

COORDENADOR DE OPERAÇÕES COMERCIAIS

FG-2 R$1.800,00

01 COORDENADOR DE TRATAMENTO FG-2 R$1.800,00

01 COORDENADOR DE LABORATÓRIO FG-2 R$1.800,00

01

COORDENADOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FG-2 R$1.800,00

01 COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS FG-2 R$1.800,00

01 COORDENADOR DE TRANSPORTES FG-2 R$1.800,00

01

COORDENADOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

FG-2 R$1.800,00

01 COORDENADOR DE ATENDIMENTO FG-2 R$1.800,00

01

COORDENADOR DE SERVIÇOS GERAIS E

FG-2 R$1.800,00

01 CHEFE DE SECRETARIA E PROTOCOLO FG-2 R$1.800,00

Veja a lei e todos os cargos aqui

A Diretoria Geral passa a ter a competência de tomar as decisões finais decorrentes do planejamento, da coordenação, do controle, do acompanhamento e da avaliação das atividades relativas às atribuições e ações desenvolvidas pelas Diretorias Corporativa e

Operacional do SAAE.

Em entrevistas anteriores, já que o mesmo se encontra internado em Maceió, o Diretor do SAAE, Francisco Beltrão, disse que essa mudança na estrutura fará com que melhorias da autarquia possam acontecer e consequentemente prestar um serviço de melhor qualidade para os consumidores penedenses.

Da Redação