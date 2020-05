Santos cobra valor milionário do Flamengo por transferência de Gabigol; entenda

Desafetos desde a turbulenta transferência de Bruno Henrique à Gávea, Santos e Flamengo estão no epicentro de mais uma disputa. Desta vez, no entanto, há esperanças de que a pendência existente entre as partes se resolva de forma ‘pacífica’.

Como destaca o Globoesporte, o Peixe cobra do Flamengo a quantia de 550 mil euros – cerca de R$ 3,3 milhões na cotação atual -, referentes ao mecanismo de solidariedade da FIFA, que ‘beneficia’ clubes formadores em transferências internacionais. Trata-se de uma pequena fatia do montante acertado entre o clube carioca e a Inter de Milão no início de 2020 – 16,5 milhões de euros -, para firmar a aquisição definitiva do centroavante Gabriel Barbosa.

Flamengo v Barcelona – Copa CONMEBOL Libertadores 2020

Em entrevista concedida ao jornalista Jorge Nicola, Pedro Doria, membro do Comitê de Gestão do Santos, explicou o cenário de momento: “O Santos cobra o Flamengo, que não pagou o mecanismo de solidariedade do Gabigol. Eles não pagaram, já venceu a segunda prestação. Entramos primeiro com um processo de instrução na Fifa, para receber o contrato e entender quanto de fato é devido. Tivemos acesso aos números e, agora, como eles já pagaram duas prestações [para a Inter de Milão] e não fizeram o pagamento para nós, fomos à Fifa”, afirmou.

Procurado pela reportagem, o Rubro-Negro reconhece o valor em aberto e afirma já estar em conversas ativas com a diretoria santista para ajustar prazos e formas de pagamento.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.