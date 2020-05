Santos deve perder promessa de graça nos próximos meses: “O importante é me sentir valorizado”

Sem acerto por renovação, o Santos deve perder Yuri Alberto de graça após o fim do contrato com o atacante – no dia 31 de julho. O camisa 29 não entrou em acordo com o clube praiano e a tendência é de que deixe a Vila Belmiro. A permanência é considerada “improvável” por pessoas próximas ao atleta e também por dirigentes da equipe.

De acordo com informações da Gazeta Esportiva, o Peixe procurou o atacante para tentar expandir o tempo do vínculo, no entanto, as conversas não caminharam. Porém, José Carlos Peres, presidente do clube, segue com discurso otimista e ‘assegurado’ em estratégia para garantir a permanência do atacante na Vila.

“A única renovação em vista é do Yuri Alberto, onde o Santos tem direito da renovação por ser o segundo contrato profissional”.

– disse o mandatário à Gazeta Esportiva

Em resumo, Yuri Alberto assinou o seu primeiro contrato profissional com o Santos em 2017. Hoje, três anos depois, ele quer valorização salarial e luvas para continuar na Vila. Porém, o Alvinegro vive uma crise financeira e não tem condições de aumentar os vencimentos de nenhum atleta. Vale ressaltar que recentemente, devido à pandemia do Covid-19, o clube pagou apenas 30% do salário dos jogadores.

No radar de times da Europa, o camisa 29 deve se ver livre nos próximos meses para encaminhar sua ida para o Velho Continente. A renovação improvável, no entanto, não é totalmente descartada, mas é tida como muito complicada. “Não é algo tão simples. Há uma série de questões que irão pesar e a mais importante é me sentir valorizado dentro do clube”, disse Yuri, à Gazeta, no mês passado.

Cria da Vila, Yuri Alberto tem 19 anos e tem ganhado espaço no grupo com o treinador Jesualdo Ferreira. Na atual temporada, o atacante disputou cinco partidas e marcou um gol. Segundo o ‘Transfermarkt’, o valor de mercado da promessa é de 2,30 milhões de euros (cerca de R$ 14,58 milhões).

