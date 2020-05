Santos mantém redução salarial, mas define data para retorno dos treinamentos

Enquanto o Brasil vê a curva de contágios e óbitos em virtude do coronavírus disparar, clubes e federações, na contramão do óbvio, se organizam pelo retorno do futebol brasileiro. O Santos é um dos clubes que sinaliza a retomada de suas atividades e treinamentos, já definindo a data para a reapresentação do elenco profissional.

De acordo com a apuração do jornalista Ricardo Martins, do Esporte Interativo, o Peixe definiu o dia 11 de maio como a data para retorno dos treinamentos no CT Rei Pelé. A vontade inicial do clube era de retomar atividades já na próxima segunda, dia 4, mas a decisão final acabou sendo por respeitar o prazo da quarentena imposta pelo governador do Estado de São Paulo, João Dória.

Apesar de acenar com a volta dos treinos e compromissos, o Santos manterá, em maio, o acordo de redução salarial firmado no mês passado: jogadores aceitaram corte de 30% em seus vencimentos totais, medida tomada por diversos clubes brasileiros para preservar os empregos de funcionários com salários mais baixos e evitar demissões em massa.

