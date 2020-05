Santos negocia para quitar dívida junto ao Hamburgo; presidente Peres dá detalhes sobre as tratativas

Não é porque o futebol está parado que as tratativas do mercado seguiram o mesmo rumo. Ainda mais em se falando de dívidas antigas. Temendo passar pela mesma situação que o Atlético-MG na última semana, o Santos tem avançado por intermédio de um banco alemão para quitar suas pendências junto ao Hamburgo.

As conversas se referem à compra de Cléber Reis em 2017, na época adquirido por por 2,5 milhões de euros. Os alemães acionaram o Peixe na FIFA, que puniu o Santos impossibilitando o clube de inscrever novos jogadores até resolver a situação. Eis o porquê da pressa, detalhada pelo presidente José Carlos Peres:

“O que está na FIFA é um caso antigo, da gestão anterior, que envolve a compra de 55% dos direitos do Cléber Reis por 2,5 milhões de euros. Quando assumimos, fomos conversar com eles, pois a dívida já estava vencida. E nessa discussão, houve uma cobrança de 750 mil euros de multa. Não sei como fazem isso, um contrato desses, com mais juros e correção monetária. Ficamos ao longo do tempo discutindo, oferecemos jogadores. Eles foram para a segunda divisão alemã, oferecemos apoio. Mas o tempo todo eles não quiseram acordo e a FIFA nos puniu. Não podemos registar jogador. Mas já estamos em negociação com um banco alemão para fazer esse pagamento. A questão dos 2,5 milhões eles já aceitaram, e a questão dos juros e correção vamos emprestar jogadores para abater essa dívida. Infelizmente então veio o COVID-19 e acabou atrapalhando toda a negociação que a gente estava fazendo com o Hamburgo“, esclareceu em participação no programa Troca de Passes, do SporTV.

Hamburger SV v Ajax Amsterdam – Friendly Match

O atleta fez apenas dez jogos com a camisa santista e no momento encontra-se emprestado à Ponte Preta.