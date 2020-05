Torcedor do Santos, o meio-campista do Manchester United, Andreas Pereira, recebeu de presente três camisas do Peixe na última quinta-feira.

Conforme informou A Tribuna, o jogador divulgou as camisas nas redes sociais e agradeceu ao clube: “Muito obrigado ao Santos pelo presente. O manto sagrado. Agora vou torcer equipado”.

Andreas nasceu na Bélgica, mas é filho de brasileiros. O jogador de 24 anos já revelou o desejo de defender a camisa do Peixe no futuro.