Santos sonha em contratar ídolo do Corinthians, mas esbarra em dois entraves

Ainda com carências evidentes em seu elenco para 2020, o Santos trabalha nos bastidores para encontrar oportunidades de mercado e trazer reforços que tragam impacto esportivo imediato à equipe de Jesualdo Ferreira. Do outro lado do mundo, está um jogador que interessa muito a cúpula alvinegra, mas a contratação é considerada bastante complexa.

De acordo com a apuração do UOL Esportes, o Peixe sonha com a possibilidade de contratar Jô, jogador de 33 anos revelado no Corinthians, onde é ídolo. O centroavante atualmente pertence ao Nagoya Grampus, do Japão, tendo contrato por cumprir até dezembro de 2020. Uma volta ao Brasil está nos planos do atleta e o Santos não esconde seu desejo de ser o clube a repatriá-lo, mas há dois entraves evidentes para o negócio acontecer.

Nagoya Grampus v Jubilo Iwata – J.League J1

Em primeiro lugar está, obviamente, a situação financeira do clube. O Santos precisou fazer cortes e reduções grandes em seu orçamento mensal para gerenciar a crise, e ainda lida com pendências financeiras preocupantes, como dívidas em aberto que foram parar na FIFA: os casos Luan Peres e Cléber Reis. Uma investida por Jô não seria barata aos cofres santistas, já combalidos.

Outro grande desafio é a má relação entre a diretoria alvinegra e o estafe do centroavante, mais especificamente seu empresário, Giuliano Bertolucci. O Peixe chegou a dever R$ 13 milhões ao agente após a obtenção de um empréstimo, débito que se transformou em ação na CBF. Em resumo, Jô é um ‘sonho distante’ para o Alvinegro, mas o interesse existe.

Corinthians v Atletico PR – Brasileirao Series A 2017

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.