Santos vê números de sócios crescerem na pandemia e estuda manter promoção

Segundo informações do UOL Esporte, o Peixe registrou aproximadamente 4,5 mil ativações, considerando entre os novos sócios e os antigos membros que renovaram os seus contratos, desde o lançamento da promoção no programa “Sócio Rei”, em abril, já durante o cenário caótico e incerto do Covid-19.

Em sua oferta, o Santos cortou em 50% do valor do plano Silver, que é o mais barato do programa, e desceu dos R$ 27 para os R$ 13,50. No começo do mês, o Peixe aplicou 25% de desconto nos planos Gold e Black, que são os que dão mais benefícios, fixando os preços em R$ 33,75 e R$ 106,50, respectivamente.

AQUI É SANTOS COM MUITO ORGULHO ⚪⚫?? Associe-se ou renove seu plano com desconto nesse mês e seja sempre um Sócio Rei! ?

