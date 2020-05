São Paulo amplia corte salarial dos funcionários; medida não se aplica aos jogadores

De acordo com informações do GloboEsporte.com, a agremiação paulista tomou a decisão com base em medida provisório do governo que permite a redução do vencimento proporcional a um corte na carga horário e vale a partir do próximo mês de junho. A decisão abarca todos os funcionários, incluindo os diretores.

Em outro momento, o Tricolor chegou a negociar tal corte com o elenco, mas os atletas recusaram e o clube decidiu, por conta dos problemas financeiros causados pelo Covid-19, tomar uma decisão unilateral. Vale lembrar que os demais funcionários, diferentemente dos jogadores, não vão ser reembolsados no futuro.



