São Paulo deve pagar quantia milionária ao atacante Diego Tardelli; entenda

Em meio à crise financeira e pandemia do novo coronavírus, o São Paulo vai precisar reorganizar suas contas para colocar dívida milionária com Diego Tardelli. Os envolvidos entraram em acordo judicial após mais de 10 anos de ação do centroavante nos tribunais.

Segundo informações do UOL, o Tricolor vai precisar desembolsar R$ 1,6 milhão, de forma parcelada, para o atacante do Atlético-MG. O valor é decorrente de cobrança de parte de “direito de arena” (quantia resultante de negociação entre clube e emissora para veiculação da imagem do atleta em partidas) por parte do jogador.

Em sua defesa, Tardelli cobrou remuneração integral dos direitos de arena de seis torneios em que defendeu o São Paulo: Campeonato Paulista, Brasileiro, Copa Libertadores e Sul-Americana, de 2005, e Brasileirão e Sul-Americana, de 2007. A resolução, no entanto, demorou para sair por divergências quanto ao percentual em que o jogador teria direito.

O goleador, utilizando-se da Lei 9.615/98, pedia 20% da quantia arrecada com a veiculação de suas imagens em partidas de futebol. Já o Tricolor queria pagar apenas 5%, baseando-se em acordo feito com o atleta em 2000 e que contava com apoio do Sindicato dos Atletas, CBF, FPF e Clube dos 13. Em nova versão da lei, de 2011, a porcentagem foi fixada em 5%.

Para além do percentual definido, clube e atleta se reuniram, entraram em acordo e homologaram o caso na Justiça. Em contato com o UOL, Leonardo Laporta, advogado de Tardelli, comentou sobre o acerto. “Após alguns julgamentos perante o STF reconhecendo o direito dos atletas ao recebimento das diferenças de direito de arena, o São Paulo nos procurou para formalizarmos acordo”, explicou.

Vale destacar que o São Paulo já pagou as primeiras parcelas ao atacante, mas que, devido à pandemia do novo coronavírus, vai reduzir o valor pago por mês. A decisão foi aprovada pela Justiça.